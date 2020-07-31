Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında Gökhan Gönül çekişmesi

Transferin gözde oyuncusu Gökhan Gönül'le ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş yeni sözleşme teklifinde bulunurken, Fenerbahçe de tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Beşiktaş’ta iç transfer görüşmeleri başladı. Siyah-beyazlı yöneticiler ilk olarak Gökhan Gönül ile pazarlık masasına oturdu.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın kadroda tutulmasını istediği 35 yaşındaki sağ bekle gerçekleşen toplantının detayları da ortaya çıktı.

Tavan ücret önerisi

Buna göre futbol takımının toplam bütçesini 25-30 milyon euro düzeyine çekmeye kararlı olan ve bu plan doğrultusunda adımlar atan siyah-beyazlı yönetimin, Gökhan’a ‘tavan’ ücret önerdikleri aktarıldı.

Futboldan sorumlu yöneticilerin, Gökhan Gönül’le yapılan görüşmede, kulübün mali durumunu anlattıkları ve mevcut koşullar altında deneyimli oyuncuya en iyi teklifi sunduklarını ifade ettikleri belirlendi.

2019-2020 sezonunda 1 milyon 650 bin Euro ücret ve puan başına 4 bin Euro kazanan Gönül’e yapılan 1+1 senelik teklifin 1 milyon Euro düzeyinde olduğu öğrenildi.

Dört yıldır Beşiktaş forması giyen futbolcunun yapılan teklif karşısında düşünmek için süre istediği vurgulandı. Gökhan’ın kısa süre içinde kesin kararını kulübe bildireceği ardından da kamuoyuna açıklamada bulunacağı belirtildi.

Fenerbahçe, Caner Erkin ve Gökhan Gönül için masaya oturmaya hazırlanıyor

Ancak Fenerbahçe de Gökhan Gönül’ü yeniden kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertli yönetim, taraftar tepkisine rağmen Gökhan Gönül ve Beşiktaş’la sözleşmesi biten bir diğer eski oyuncusu Caner Erkin’le masaya oturmaya hazırlanıyor.

Yönetim bu hafta iki oyuncuyla bir araya gelerek transferi bitirmeye çalışacak. Sarı-lacivertliler en kısa süre içinde Gökhan ve Caner transferlerine resmiyet kazandırmayı hedefliyor.