Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında Dorukhan Toköz görüşmesi

Önümüzdeki sezon Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, daha önce de transfer gündeminde olan Dorukhan Toköz için resmen düğmeye bastı.



Fanatik'in haberine göre; sarı-lacivertliler, Dorukhan için Beşiktaş’ın kapısını çaldı. Siyah- beyazlılarla sözleşmesi 1 yıl daha olan Dorukhan için Fenerbahçe'nin, 2 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi. Bu paranın yanı sıra Milli futbolcu için yapılan teklifin kabul edilmesi halinde bir ek maddenin daha Fenerbahçe tarafından yapıldığı öğrenildi.

Beşiktaş da sıcak bakıyor

Buna göre Dorukhan’ın yurt dışına transfer olması durumunda bir sonraki satışından da Beşiktaş’a yüzde 20 pay verilecek.



Menajerini değiştiren ve Ahmet Bulut’la anlaşan yıldız oyuncunun transferinde yeni sezonda Sportif Direktör pozisyonuna oturacak olan kaptan Emre Belözoğlu’nun kilit rol oynadığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Beşiktaş'ta son kararın Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerinin, teknik direktör Sergen Yalçın’la yapacağı toplantı sonrasında netleşmesi bekleniyor.