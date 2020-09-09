Fenerbahçe ve Bankalar Birliği anlaştı; harcama limiti 400 milyona çıkacak

Türkiye Bankalar Birliği ile Fenerbahçe anlaşmaya vardı. İki yıl geri ödemesiz 12 yıllık 500 milyon TL kredi alacak sarı-lacivertlilerin takım harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek. Ali Koç, şahsi kefalet şartını da anlaşmadan çıkardı.

Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, yapılandırma anlaşmasına şimdiye kadar imza atmayan Fenerbahçe, 2 yıl geri ödemesiz 12 yıllık kredi sözünün alınmasının ardından diğer detayları da çözdü

Bankaların, verilecek krediye karşılık Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan istediği şahsi kafalet şartı anlaşmaya konmadı. Koç, borcun kendisinden önceki yönetime ait olduğunu belirtip "Biz niye kulübü bu hale sokan insanların borcuna kefil olmak zorunda kalalım" ifadesini kullanıyordu.

Harcama limiti 400 milyona yükselecek

Yapılandırmadan 500 milyon TL gelecek. Bu rakamla takım harcama limiti sorunu ortadan kalkacak. Fenerbahçe'nin sponsorlukların da etkisiyle 400 milyon TL'lik limite sahip olacağı belirtiliyor. Bu rakam da federasyonla olan sorunları ortadan kaldırıp transferlere lisans çıkartılmasını sağlıyor.

Beş bankanın oluşturacağı konsorsiyumdan büyük miktarda kredi çekecek Fenerbahçe, resmi prosedürler ve imzaları beklemeyecek. Normal şartlarda bu sürecin iki ayı bulabileceği belirtiliyor. Ancak transfer döneminin sürmesi nedeniyle gereken limit hemen açılacak.

Ali Koç ve ekibinin, TBB görüşmelerinde üzerinde durduğu ve büyük mücadele verdiği diğer bir nokta da "Rakipler 1 lira fazla alırsa kabul etmeyiz" tavrı oldu. Yapılandırma anlaşmasının 12 yıla revize edilmesiyle diğer kulüpler de yaklaşık 250 milyon TL ek kredi alabilecek.

TIKLAYIN | Kulüpler, Bankalar Birliği'yle borçların vade uzatımını görüşüyor