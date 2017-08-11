Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım'dan Ramil Guliyev'e tebrik

Fenerbahçe Kulübü ve kulüp başkanı Aziz Yıldırım, 4 şampiyona sonra Usain Bolt'tan başka bir isim olarak Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metre erkeklerde altın madalya alan sporcusu Ramil Guliyev'i resmi sitesi üzerinden kutladı. Guliyev, Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre koşuda 20.09'luk derecesiyle birinci olarak altın madalyanın sahibi olmuştu.

Fenerbahçe Kulübü'nden yayınlanan tebrik mesajı şöyle:

"İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden sporcumuz Ramil Guliyev yarı finalde 20.17’lik derece ile birinci olarak final müsabakasında mücadele etmiştir.



Bugün gerçekleşen final müsabakasında ise üstün bir performans sergileyen Sporcumuz, 20.09'luk derecesiyle yarışı birinci bitirerek Dünya Atletizm Şampiyonası Erkekler 200 metre Şampiyonu olarak altın madalya kazanmıştır.



Türkiye'ye Dünya Atletizm Şampiyonaları tarihindeki ilk altın madalyayı getirerek ülkemizi ve camiamızı gururlandıran başarılı sporcumuz Ramil Guliyev’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Bu vesile ile sporcumuzun Türk vatandaşı olmasında başta Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız."

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da Guliyev'in tarihi başarısının ardından FB TV'ye bağlanarak şöyle konuştu:

“İyi akşamlar Gürsel Bey'i de tebrik ediyorum. Fenerbahçe Camiasına, Türkiye'ye hayırlı olsun diyorum. Bu geceki Ramil'in başarısı, basketbolda Avrupa Şampiyonu olan takımımızın başarısı ile eşdeğerdedir, hatta ondan daha da üsttedir. Çünkü burada bireysel bir mücadele olmaktadır. O takım sporuydu, burada bireysel bir mücadele vardır. Her şey olabilir orada, onun için.



Ramil'in buraya gelişinde Fikret Çetirkaya'nın büyük emekleri vardır, Gürsel Bey'in emekleri vardır. Ama bunun yanında da Spor Bakanlığı'nın, Gençlik ve Spor Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan'ın da çok büyük katkıları olmuştur. Çünkü Azerbaycan'dan buraya gelip Türk vatandaşı olurken, uzun bir sürece dayanan çalışmalar yapılmıştır. Buradan Azeri Devletine da teşekkür etmek lazımdır. Kendisi de bugün 2 devlet tek milletin çocuğu olarak koşmuştur. Bizi gururlandırmıştır.



Dünyada ilk kez, atletizmde 200 metrede hem Türkiye'nin hem Fenerbahçe'nin adını duyurmuştur. Tüm Dünya televizyonlarında Ramil, bu koşusuyla Türkiye'nin atletizmde de var olduğunu göstermiş, ispatlamıştır. Ama 15 yıldır söylediğimiz gibi, bizim amatör şubelerde ihtiyaçlarımız vardır. En büyük ihtiyaçlar da maddi anlamdadır. Bu insanları desteklemek lazım ki bu başarılar gelsin. Çünkü çok çocuğumuz var. Bugün Dünya Şampiyonasında Eda Tuğsuz kızımız cirit atmada 5. oldu, Özkan Baltacı çekiçte finalde, Salih Korkmaz pazar günü yürüyüşte yarışacak. Bundan önce Mizgin Ay kızımız, yıldızlarda 100 metrede Dünya Şampiyonu oldu.



Ramil'in zaten buraya gelirken yapmış olduğu, 100 metrede 10 saniyenin altına inen 3. beyaz atlet olma özelliği vardı; 9.97 koşarak. Zaten buraya geleceğini hepimiz biliyorduk, bekliyorduk. Şimdi ben buradan Ramil'i tebrik ediyorum.



Bu vesileyle de biz Atletizm Şubemize daha fazla önem verme mecburiyetindeyiz. Bu çocuğu da diğerlerine de hepsine, hak ettikleri derecede, maddi anlamda; ki manevi zaten yapıyoruz. maddi anlamda da kısıtlı olan şartları daha da ileriye götürerek, onlara bu yarışmalarda kazandıklarından daha fazlasını Fenerbahçe Spor Kulübü olarak vereceğiz. Bunu devletten de bekliyoruz; bu çocuklar için yapılmasını. Benim söylemek istediğim şu: Kazandıktan sonra bu sporculara hepimiz; kulüp olarak, devlet olarak hepimiz yapmalıyız. Ama bunların da hazırlanmaları için, buralara gelebilmeleri içi gerekli olan ekonomik şartları da onlara sağlamalıyız. Yani hem atletizm sahalarında, yemelerinde içmelerinde, sağlıklarında, aile geçimlerinde, bu hayat şartlarını onlara kazandırmalıyız ki; onlar da rahat çalışsınlar ve bu başarıları elde etsinler.



Ben bu akşam ağlayacak gibiydim. Çok gururluyum, böyle bir çocuğumuzun Dünya Şampiyonu olmasından dolayı gururluyum. İnşallah diğer sporcularımız da bunu başarırlar. Hepinize, teşekkür ediyorum, iyi akşamlar diliyorum "