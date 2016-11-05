Fenerbahçe ve Akhisar 9. kez

Fenerbahçe ile Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 9. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 8 maçta Fenerbahçe 4, Akhisar Belediyespor 3 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki ilk 3 maçı kazanan Fenerbahçe, son 5 müsabakada ise bir kez galip gelebildi. Sarı-lacivertliler bu süre içinde 3 kez mağlup oldu, bir kez de berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin 15 golüne, Akhisar Belediyespor 10 golle yanıt verdi.

Akhisar Belediyespor'un Süper Lig'de ilk kez mücadele ettiği 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe, rakibine Manisa'da 2-1, İstanbul'da da 2-0'lık skorlarla üstünlük kurdu.

Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı 4-0 kazandı, şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Manisa'da yapılan müsabakada ise ev sahibi ekip 3-1 galip geldi.

2014-2015 sezonunun ilk yarısında Manisa'da yapılan maçı Akhisar Belediyespor 2-0 kazandı. İstanbul'daki müsabakadan da Ege temsilcisi 2-1 galip ayrıldı.

Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki karşılaşma 2-2 bitti, Manisa'da 3-0 Fenerbahçe kazandı.