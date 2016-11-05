T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe ve Akhisar 9. kez

İki takım arasındaki maçlarda Fenerbahçe 15, Akhisar Belediyespor ise 10 gol attı

05 Kasım 2016 12:34

Fenerbahçe ile Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 9. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 8 maçta Fenerbahçe 4, Akhisar Belediyespor 3 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki ilk 3 maçı kazanan Fenerbahçe, son 5 müsabakada ise bir kez galip gelebildi. Sarı-lacivertliler bu süre içinde 3 kez mağlup oldu, bir kez de berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin 15 golüne, Akhisar Belediyespor 10 golle yanıt verdi.

Akhisar Belediyespor'un Süper Lig'de ilk kez mücadele ettiği 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe, rakibine Manisa'da 2-1, İstanbul'da da 2-0'lık skorlarla üstünlük kurdu.

Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı 4-0 kazandı, şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Manisa'da yapılan müsabakada ise ev sahibi ekip 3-1 galip geldi.

2014-2015 sezonunun ilk yarısında Manisa'da yapılan maçı Akhisar Belediyespor 2-0 kazandı. İstanbul'daki müsabakadan da Ege temsilcisi 2-1 galip ayrıldı.

Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki karşılaşma 2-2 bitti, Manisa'da 3-0 Fenerbahçe kazandı.

ETİKETLER

FenerbahçeAkhisar BelediyesporSpor Toto Süper Lig

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24