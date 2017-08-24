Fenerbahçe, Vardar'a iki maçta da yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk ayağında Vardar'a Makedonya'da 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, İstanbul'da da 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe'nin tek golünü 61. dakikada savunmacı Roman Neustadter kaydetti.

Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden tek Türkiye temsilcisi olarak Başakşehir kaldı. Avrupa'daki bir diğer Türkiye temsilcisi de, Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edecek olan Beşiktaş.

Maçın Özeti

'1 Karşılaşmaya Vardar başladı.

'2 Fenerbahçe maça tamamen hücum anlayışıyla başladı. Fransız yıldız Mathieu Valbuena'nın ceza sahası içerisinde Isla'nın ortasına yaptığı kafa vuruşu auta gitti.

'5 Bol gollü galibiyete mutlak ihtiyacı olan sarı-lacivertli ekip, ileri alanda oldukça baskılı başladı. Vardar futbolcuları, top Fenerbahçe'ye geçtiğinde 11 kişiyle kendi yarı alanlarında savunmaya geçiyor.

'7 Dirar, Valbuena'nın pasında ceza sahasında yerde kaldı ancak hakem 'devam' kararı verdi.

'10 Fenerbahçe, Ozan Tufan ceza sahası içinde zor pozisyonda kafayla topu gönderdi ancak kaleci için kolay bir pozisyon oldu.

'11 Van Persie yerde kaldı. Valbuena'nın orta açtığı serbest vuruşta Skrtel'in kafayla yaptığı şut üstten auta gitti. Skrtel için ofsayt bayrağı da kalktı.

'14 Editörün yorumu: Vardar, iç sahada aldığı 2-0'lık skoru koruma düşüncesiyle sahaya çıkmış durumda. Makedon ekibi, zaman geçirmek ve gol yememek üzerine oynuyor. Fenerbahçe'nin bu dakikalarda gol bulması halinde gollerin art arda gelmesi olası.

'16 Vardar, Barseghyan'la Fenerbahçe ceza sahasına ilk defa girdi. Barseghyan, Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Skrtel'le girdiği ikili mücadele sonucunda topu kaybetti, aut.

'17 Roman Neustadter, Nikolov'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

'20 Editörün yorumu: Vardar, haklı bir şekilde savunma yapıyor. Fenerbahçe, kilidi açacak bir futbolcunun eksikliğini hissediyor. Makedon ekip Valbuena'ya ilk maç sonrasında iyi önlem almış durumda. Dirar'ın performansının da dakika itibarıyla yetersiz olmasıyla, Fenerbahçe topu 3'üncü bölgeden ileri taşımakta zorlanıyor, top Vardar'ın ceza sahası yayının çevresinde döndürülüyor.

'22 Fenerbahçe, Van Persie ile tehlikeli bir pozisyon yarattı. İsmail Köybaşı'nın gerilerden gönderdiği uzun topta kaleye sırtı dönükken kafayla vuran Hollandalı futbolcu, kaleci engelini geçemedi.

'23 Mehmet Topal'ın şutu, kaleci Gachevski'de kaldı. Makedonya'daki karşılaşmada sarı-lacivertlilere gol izni vermeyen Gachevski, bu maçta da iki önemli pozisyonda kalesini gole kapadı.

'27 Makedonya temsilcisi, her fırsatta oyunu soğutmaya çalışıyor. Vardar'lı futbolcular, özellikle duran topları kullanırken oldukça zaman harcıyor.

'30 Editörün yorumu: Fenerbahçe'nin skor dezavantajı büyük. Direkt olarak tur atlaması için 3-0 galip gelmesi lazım, gol yemesi halinde en az 4 gol atması lazım. Ancak sarı-lacivertlilerin şu dakikaya kadar sahada çizdiği tablo, bunun gerçekleşmesinin zor olduğu yönünde bir izlenim yaratıyor. Fenerbahçe'nin hücum organizasyonları, son hamlede hep yanlış tercihler nedeniyle son buluyor.

'37 Sarı-lacivertli ekip, topu bu dakikalarda Vardar'ın ceza sahası çevresinde oynuyor. Vardar'ın da izin vermesiyle rahatça yüklenen Fenerbahçe, kapanan rakibine karşı fark yaratacak bir organizasyon geliştiremiyor. Fenerbahçe'de boş alanlara koşu yapan hiçbir isim yok... Basit hatalarla top kayıpları yaşanıyor.

'39 Zaman Vardar'ın lehine işliyor. Fenerbahçe gol bulamadıkça daha telaşlı bir oyun sergilerken, Makedon ekibin futbolcularının özgüveni yerine geliyor ve ilk dakikalara kıyasla hücuma da çıkmaya başladı.

'40 Isla'nın ortasında Van Persie, istediği pozisyonu yaratamadı. Şilili futbolcunun kestiği ortada Van Persie, istediği vuruşu gerçekleştiremedi.

'42 Savunmanın hatasında Fenerbahçe ceza sahasına giren Barseghyan'ın şutu direkten döndü. Bu pozisyon, maçın skoruna göre kırılma anı olabilir.

'44 Sakatlanan Alper Potuk, yerini Aatıf Chahechouhe'ya bıraktı.

İlk yarı sona erdi.

Editörün yorumu: Fenerbahçe'nin, ilk yarı itibarıyla oynaması gereken oyunu oynayabildiğini söylemek oldukça güç. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda en az bir gol bulması halinde ipleri iyice eline alabilecekken, bulduğu az sayıdaki fırsatı değerlendiremedi. Fenerbahçe'nin 3. bölgenin rakip kaleye yakın tarafında oynadığı futbol, yaratıcı bir oyuncunun varlığına muhtaç görüntü sergiliyor.

'46 Karşılaşmanın ikinci yarısı, Fenerbahçe'nin yaptığı santrayla başladı. İkinci devrede iki takım da ilk yarıyı tamamladıkları 11'lerle sahada.

'47 Dirar'ın sağ kanattan yaptığı orta, kaleci Gacevski için zor bir pozisyon olsa da Makedon kaleci topu uzaklaştırdı. Uzaklaştırılamayan top Fenerbahçe hücumcularında kalsa da, pozisyon gole dönüşmedi.

'48 Aatıf'ın uzaktan çıkardığı sert şut, üstten auta gitti.

'51 Fenerbahçe topu 3'üncü bölgede çeviriyor. Sarı-lacivert, rakip yarı alana yerleşmiş durumda ancak boş alanlara koşu yapmayan hücumcular, pas alternatifi yaratılamamasına sebep oluyor.

'53 Dirar'ın ortasında Ozan Tufan, bomboş pozisyonda topu kafayla kaleci Gacevski'nin üzerine nişanladı. Milli futbolcu, oldukça iyi bir koşu yapsa da, başarısız bir vuruş gerçekleştirdi. 23 yaşındaki Ozan, yararlanamadığı pozisyonun ardından sinirden rakip direği tekmeledi.

'55 Ozan Tufan, 5 dakika içinde 3 pozisyon harcadı. Taraftarlar, milli futbolcuya ıslıklarla tepki gösteriyor.

'58 Valbuena, uzak mesafeden çok iyi bir vuruş yaptı ancak ilk maçta kahramanlaşan Makedon kaleci Gacevski, gol izni vermedi. Van Persie, taraftarın protesto ıslıkları altında sahadaki yerini Roberto Soldado'ya bıraktı.

'61 Valbuena'nın kullandığı korner vuruşunda boşta kalan topu Roman Neustadter ağlara gönderdi: 1-0.

'67 Fenerbahçe, bulduğu golün ardından oldukça iyi bir baskı yarattı. Sarı-lacivertliler, geride de oldukça açık veriyor.

'68 Sarı-lacivertliler, Kameni'nin de oldukça hatalı olduğu talihsiz bir gol yedi. Savunma, kaleci... Fenerbahçe, bu sezon başlangıcının özeti niteliğinde bir gol gördü kalesinde. Golün sahibi Jigauri.

'72 Editörün yorumu: Fenerbahçe'nin artık 3 gol bulması lazım. Ancak ne stadyumun atmosferi, ne de futbolcuların hal ve hareketleri bunun gerçekleşeceğinin sinyallerini veriyor. Fenerbahçe, havlu atmış gibi bir görüntü çiziyor.

'75 Aatıf topu bir anda önünde buldu. Ceza sahası yayından yaptığı vuruşta Gacevski topu kurtardı.

'76 Sarı-lacivertlilerde Mehmet Topal yerine Ahmethan Köse oyuna dahil oldu.

'79 Editörün yorumu: Fenerbahçe, deyim yerindeyse oynamayı bıraktı. Sahaya yabancı maddeler atılıyor. 1-1 beraberliği yakalayan ve skor avantajını sağlayan Vardar, dakika itibarıyla korner kullanıyor. Aslında bu da bir bakıma şu anki tablonun özeti...

'80 Günün istenileni veremeyen isimlerinden Ozan Tufan, topu ayağına aldığı anda bir kısım taraftar tarafından ıslıklarla protesto ediliyor.

Vardar, Barseghyan'la geldi ancak pozisyondan yararlanamadı.

'83 Aatıf'ın ortasında Soldado vurdu ancak Gacevski için çok kolay top oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, stadyumu terk etmeye başladı...

'84 Vardar, ilk golün sahibi Jigauri ve orta sahada görev alan Spirovski ile üst üste iki tane çok net pozisyon yakaladı. Bu pozisyonlarda Kamerunlu file bekçisi Kameni gol izni vermedi.

'85 Editörün yorumu: Vardar, dakika itibarıyla gole daha yakın olan taraf. Makedon temsilcisi, Fenerbahçe'nin ceza sahası yayının çevresinde yaptığı paslaşmaları kilitlemiş durumda. Sarı-lacivertlilerin hiçbir alternatif pozisyon üretememesine Vardar da alıştı. Makedon ekip, kontralarla Fenerbahçe kalesine rahatlıkla sokulabiliyor.

Fenerbahçe taraftarları, top Valbuena'ya geldiğinde tezahüratlar ve alkışlarla Fransız futbolcuya destek veriyor.

'89 Fenerbahçe taraftarları, Vardar'ın paslaşmalarını "oley" tezahüratlarıyla destekliyor. Vardar çok rahat oynuyor. Fenerbahçe'nin hiçbir baskısı yok.

90+2 Gligorov, Kameni'yle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü buldu: 1-2.

Karşılaşma sona erdi.