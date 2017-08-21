Fenerbahçe, Vardar seferberliği başladı

İSTANBUL, (DHA)- Trabzonspor beraberliği ile sarsılan Fenerbahçe, Perşembe günü UEFA Avrupa Lig\'i Play-Off Tur\'u ilk maçında 2-0 yenildiği Vardar\'la yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına hemen başladı.

Can Bartu Tesisleri\'nde Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki çalışmaya Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11\'de oynayan futbolcuları yenileme antrenmanı yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.. Antrenmana sakatlıkları süren Fernandao ve Mehmet Ekici takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

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