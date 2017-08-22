Fenerbahçe, Vardar maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) - FENERBAHÇE, Makedon takımı Vardar ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu rövanş maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri\'nde gerçekleştirilen çalışma saat 18.00\'de başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla da tamamlandı.

Şener Özbayraklı, Mehmet Ekici ve Fernandao ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüler.

Fenerbahçe, Vardar maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

