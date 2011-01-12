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Spor

FENERBAHÇE ''VAR OLMA'' MÜCADELESİNDE İSTANBUL (A.A)

12 Ocak 2011 18:04

-FENERBAHÇE ''VAR OLMA'' MÜCADELESİNDE İSTANBUL (A.A) - 12.01.2011 - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası (C) Grubu 3. hafta maçında yarın deplasmanda Spor Toto 2. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.  Malatya İnönü Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa İlker Coşkun yönetecek.  Kupada yaptığı ilk iki maçı yitirerek, gruptan çıkma şansını zora sokan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında ilk galibiyetini almak istiyor.  Sarı-lacivertlilerde, sakatlıkları bulunan Issiar Dia, Gökhan Gönül ve Daniel Güiza ile bağırsak enfeksiyonu geçiren Cristian Baroni'nin tedavileri devam ediyor. Grupta ilk maçında Ankaragücü'ne deplasmanda 4-2 yenilen Fenerbahçe, ikinci maçında ise Bucaspor'a kendi sahasında 3-2 yenildi. Kupada henüz puanı bulunmayan Fenerbahçe, son sırada yer alıyor. Grupta yaptığı tek maçta Bucaspor'a 2-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor da 4. sırada bulunuyor.  (C) Grubu'nda puan durumu şöyle: /* Takımlar            O   G   B   M   A   Y   P   -----------------------------------------------  1.BUCASPOR          2   2   -   -   5   3   6  2.MKE ANKARAGÜCÜ    2   1   1   -   5   3   4  3.GENÇLERBİRLİĞİ    1   -   1   -   1   1   1  4.YENİ MALATYASPOR  1   -   -   1   1   2   -  5.FENERBAHÇE        2   -   -   2   4   7   - */

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