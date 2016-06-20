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Spor

Fenerbahçe, van der Wiel'i İstanbul'a getirdi

Fenerbahçe, Gökhan Gönül’ün yerine sağ beke düşündüğü Gregory van der Wiel'i İstanbul'a getirdi

20 Haziran 2016 20:49

Fenerbahçe sağ bek transferini bitirmek üzere. Sarı-Lacivertliler, Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona eren Gregory van Der Wiel'i renklerine bağlamaya çok yakın.

Fenerbahçe transferde vites yükseltiyor. Sarı lacivertliler takımdan ayrılan Gökhan Gönül'ün boşluğunu Gregory van der Wiel ile doldurmaya çok yakın.

Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona eren deneyimli sağ bek İstanbul'u gezdikten sonra son kararını verecek.

Fenerbahçe nihai anlaşmanın sağlanması halinde Paris Saint Germain'e bonservis bedeli ödemeyecek.

28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon çıktığı 27 maçta 2 gol ve 5 asistlik performans göstermişti.

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