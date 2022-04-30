Fenerbahçe, VakıfBank'ı yenerek seride öne geçti

Misli.com Sultanlar Ligi final serisinde VakıfBank'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Opet 1-0 öne geçti.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile VakıfBank Burhan Felek Spor Salonu'nda, play-off final etabının ilk maçında karşı karşıya geldi.

Serinin ilk setinde Melissa Vargas ile 11 sayı üreten Fenerbahçe Opet 25-22 ile 1-0 öne geçti. Nefes kesen ikinci sette savunmasıyla sonuca giden VakıfBank aynı skorla durumu 1-1'e getirdi. (22-25)

Fenerbahçe Opet, 25-17 ile setlerde bir kez daha öne geçti. Dördüncü seti 25-19, maçı 3-1 kazanan sarı-lacivertliler seride 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe Opet'te Vargas 30 sayıyla oynadı.

Giovanni Guidetti yönetimindeki VakıfBank, son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlarken, Fenerbahçe son şampiyonluğunu 2017'de yaşamıştı.

Final etabında üç galibiyet alacak takım, şampiyonluğa ulaşacak. Serideki ikinci ve üçüncü maçlar VakıfBank'ın sahasında oynanacak. Gerekmesi halinde dördüncü maç sarı-lacivertlilerin sahasında, beşinci karşılaşma ise VakıfBank'on sahasında yapılacak.

Final etabının programı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off final etabının programı şöyle:

3 Mayıs Salı:

20.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)

6 Mayıs Cuma:

20.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)

9 Mayıs Pazartesi:

19.00 Fenerbahçe Opet-VakıfBank (Burhan Felek Vestel) (Gerekmesi halinde)

12 Mayıs Perşembe:

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı) (Gerekmesi halinde)