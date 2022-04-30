Fenerbahçe, VakıfBank'ı yenerek seride öne geçti

Misli.com Sultanlar Ligi final serisinde VakıfBank'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Opet 1-0 öne geçti.
Misli.com Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile VakıfBank Burhan Felek Spor Salonu'nda, play-off final etabının ilk maçında karşı karşıya geldi.
Serinin ilk setinde Melissa Vargas ile 11 sayı üreten Fenerbahçe Opet 25-22 ile 1-0 öne geçti. Nefes kesen ikinci sette savunmasıyla sonuca giden VakıfBank aynı skorla durumu 1-1'e getirdi. (22-25)
Fenerbahçe Opet, 25-17 ile setlerde bir kez daha öne geçti. Dördüncü seti 25-19, maçı 3-1 kazanan sarı-lacivertliler seride 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe Opet'te Vargas 30 sayıyla oynadı.
Giovanni Guidetti yönetimindeki VakıfBank, son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlarken, Fenerbahçe son şampiyonluğunu 2017'de yaşamıştı.
Final etabında üç galibiyet alacak takım, şampiyonluğa ulaşacak. Serideki ikinci ve üçüncü maçlar VakıfBank'ın sahasında oynanacak. Gerekmesi halinde dördüncü maç sarı-lacivertlilerin sahasında, beşinci karşılaşma ise VakıfBank'on sahasında yapılacak.
Final etabının programı
Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off final etabının programı şöyle:
3 Mayıs Salı:
20.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)
6 Mayıs Cuma:
20.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)
9 Mayıs Pazartesi:
19.00 Fenerbahçe Opet-VakıfBank (Burhan Felek Vestel) (Gerekmesi halinde)
12 Mayıs Perşembe:
19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı) (Gerekmesi halinde)