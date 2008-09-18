Fenerbahçe üzgün döndü!



Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ilk maçında Porto'ya 3-1 mağlup olan Fenerbahçe İstanbul'a döndü...



Avrupa Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'nda, deplasmanda Portekiz'in Porto takımıyla karşılaşan Fenerbahçe, sabah saatlerinde İstanbul'a üzgün döndü.



Porto karşısında aldığı 3-1'lik yenilgiyle, Turkcell Süper Lig'den sonra ''Devler Ligi''ne de kötü başlayan sarı-lacivertliler, 20 Eylül Cumartesi günü Gençlerbirliği ile yapacağı lig maçının hazırlıklarına bu akşam başlayacak.



Sarı-lacivertlilerin, Samandıra'daki kamp merkezinde yapacağı antrenman basına kapalı gerçekleştirilecek.





