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Spor

Fenerbahçe üzgün döndü!

18 Eylül 2008 03:00


Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ilk maçında Porto'ya 3-1 mağlup olan Fenerbahçe İstanbul'a döndü...

Avrupa Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'nda, deplasmanda Portekiz'in Porto takımıyla karşılaşan Fenerbahçe, sabah saatlerinde İstanbul'a üzgün döndü.

Porto karşısında aldığı 3-1'lik yenilgiyle, Turkcell Süper Lig'den sonra ''Devler Ligi''ne de kötü başlayan sarı-lacivertliler, 20 Eylül Cumartesi günü Gençlerbirliği ile yapacağı lig maçının hazırlıklarına bu akşam başlayacak.

Sarı-lacivertlilerin, Samandıra'daki kamp merkezinde yapacağı antrenman basına kapalı gerçekleştirilecek.


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