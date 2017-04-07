Fenerbahçe uzatmada kazandı

Fenerbahçe, Turkish Airlines Euroleague 2016-2017 normal sezonunun 30. ve son hafta mücadelesinde Barcelona Lassa'yı konuk etti. Normal süresi 58-58 eşitlikle tamamlanan maçı uzatmada 68 - 65 kazanan Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Euroleague'de normal sezonu 18 galibiyetle tamamladı.

Play-off'a katılmayı daha önceden garantileyen Fenerbahçe'nin sıralamadaki yeri ve çeyrek final serisindeki rakibi ise oynanacak maçlar sonunda yarın akşam netlik kazanacak.

Bu arada Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da oynanan karşılaşmayı Başkan Aziz Yıldırım, yöneticiler ve futbolculardan Jeremain Lens ile Martin Skrtel de izledi.

1. Çeyrek: 15-11 (Barcelona)

2. Çeyrek: 19-16 (Fenerbahçe)

3. Çeyrek: 15-14 (Barcelona)

4. Çeyrek: 14-12 (Fenerbahçe)

1. Uzatma. 10-7 (Fenerbahçe)