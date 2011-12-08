-Fenerbahçe unvanlarını yitiriyor İSTANBUL (A.A) - 08.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon elde ettiği şampiyonluğun ardından bu sezona da iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, haftalar ilerledikçe performansında yaşadığı düşüşle unvanlarını da birer birer kaybediyor. Galatasaray derbisinde aldığı 3-1'lik yenilgiyle liderliği averajla ezeli rakibine kaptıran sarı-lacivertliler, ligin 3. haftasından itibaren galibiyet, iç sahada gol yememe, yenilmezlik serilerini kaybetti. Ligin ilk 4 haftasını 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puanla geride bırakıp, 5. haftada elde ettiği 3 puanla liderliğe yükselen, 9 haftalık süreçte puanlar yitirmesine rağmen rakiplerinin de puan kayıplarıyla zirvede kalan Fenerbahçe, performansıyla yakaladığı serilerin ardından, Galatasaray derbisinde liderliği bıraktı. -9 maçlık galibiyet ve iç sahada gol yememe serisi son buldu- Sezonun ilk puan kaybını 3. haftada Kadıköy'de Manisaspor beraberliğiyle yaşayan Fenerbahçe'nin, bu beraberlikle 9 maçlık galibiyet serisi son buldu. Geçen sezonun 28. haftası ile 34. haftası arasında 7 maçlık bölüm ve bu sezonun ilk 2 haftası olmak üzere üst üste 9 maçını kazanarak seri yakalayan sarı-lacivertliler, Manisaspor karşısında aldığı beraberlikle bunu devam ettiremedi. Fenerbahçe'nin Manisaspor'dan yediği golle de iç sahada gol yememe serisi son buldu. Manisaspor maçının 65. dakikasında, tam 1008 dakika sonra gol yiyen sarı-lacivertliler, bu maç öncesinde Kadıköy'de en son geçen sezonun 15. haftasında Kardemir Karabükspor maçında 47. dakikada kalesinde gol görmüştü. -Deplasman serisi Beşiktaş derbisinde bitti- Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki Beşiktaş derbisine deplasman rekortmeni olarak çıkan sarı-lacivertlilerin, aldığı 2-2'lik beraberlik, deplasmanda üst üste kazanma serisi sona erdi. Ligin 6. haftasında Mersin İdmanyurdu deplasmanında elde ettiği 2-1'lik galibiyetle deplasmanda üst üste kazanma serisini 12 maça çıkaran Fenerbahçe, bu alanda lig rekorunu elinde bulunduruyor. Fenerbahçe, Beşiktaş maçından önce, rakip sahalarda son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Ankaragücü'ne karşı (2-1) almıştı. -Yenilmezlik serisi Sivas'ta sona erdi- Sarı-lacivertli ekibin ligin 10. haftasında Sivasspor deplasmanında aldığı 2-0'lık mağlubiyet, yenilmezliğine nokta koydu. Geçen sezonun özellikle ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla ikinci devreyi yenilgisiz tamamlayan bu sezon da ilk 9 haftada bu unvanını koruyan Fenerbahçe'nin, geçen sezonun 17. haftasında Sivasspor galibiyetiyle (1-0) başlayan yenilmezlik serisi, yine bir Sivasspor maçıyla sona erdi. Fenerbahçe 27 maçlık yenilmezlik serisini 23 galibiyet 4 beraberlikle geride bırakırken, geçen sezon son 18 maçta bu sezonda ilk 9 maçta yenilgi yüzü görmemişti. -Liderlik koltuğunu Galatasaray'a kaptırdı- Süper Lig'in derbi mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray karşısına liderliğini devam ettirme hedefiyle çıkan Fenerbahçe, oldukça kötü performans ortaya koyduğu maçta 3-1'lik yenilgiyle liderliği yitirdi. Ligin 5. haftasında oturduğu koltukta 9 hafta kalan Fenerbahçe, kendisiyle aynı puana sahip (28) Galatasaray'ın averajla gerisinde kaldı. Sarı-lacivertli ekibin bu mağlubiyeti, Galatasaray karşısında 3,5 yılı aşkın süredir devam eden yenilmezlik unvanına na son verdi. Galatasaray, Fenerbahçe karşısında bundan önceki son galibiyetini 27 Nisan 2008 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda almıştı. -Kocaman ile ilk derbi yenilgisi- Geçen sezon teknik direktörlük görevine getirilen Aykut Kocaman ile derbi kaybetmeyen Fenerbahçe'nin bu unvanı da Galatasaray maçıyla sona erdi. Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de geçen sezon Kadıköy'deki maçlarda ezeli rakipleri Beşiktaş ile 1-1, Galatasaray ile 0-0 berabere kalırken, Fiyapı İnönü Stadı'nda Beşiktaş'ı 4-2, Türk Telekom Arena'da Galatasaray'ı ise 2-1 yenmiş, geçen sezon başında Almanya'da oynanan özel maçta ise Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe Aykut Kocaman idaresinde bu sezon ise Fiyapı İnönü Stadı'nda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak, ezeli rakiplerine karşısında 6 maçı, 3'er galibiyet ve beraberlikle geride bırakmıştı. -Kadıköy'de 30 maçtır yenilmiyor- Fenerbahçe'de yitirdiği serilerin ardından Kadıköy'deki yenilmezlik serisini elinde tutuyor. Ligde Kadıköy'deki son mağlubiyetini 2009-2010 sezonunun 22. haftasında Bursaspor'a karşı 3-2'lik skorla alan sarı-lacivertli ekip, bu maçın ardından çıktığı 30 lig maçında 24 galibiyet, 6 beraberlik alarak, sahasında başarılı bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, 13. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Ankaragücü'nü 4-2 yenerek seriyi 30 maça çıkarmıştı. -14 maçta aldığı sonuçlar- Fenerbahçe'nin bu sezonun 14 maçlık bölümünde aldığı sonuçlar şöyle: Fenerbahçe-Orduspor: 1-0 Gaziantepspor-Fenerbahçe: 1-3 Fenerbahçe-Manisaspor: 1-1 Kayserispor-Fenerbahçe: 0-1 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 4-2 Mersin İdmanyurdu-Fenerbahçe: 1-2 Fenerbahçe-Samsunspor: 0-0 Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-2 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor: 1-0 Sivasspor-Fenerbahçe: 2-0 Fenerbahçe-Eskişehirspor: 1-0 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 0-0 Fenerbahçe-Ankaragücü: 4-2 Galatasaray-Fenerbahçe: 3-1