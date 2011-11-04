Fenerbahçe unvanını Sivas'ta bıraktı

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Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde lider Fenerbahçe, zorlu Sivasspor deplasmanına konuk oldu.Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı olan Alex'in yerine bu maçta Sezer Öztürk forma giydi.Fenerbahçe karşılaşmaya Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Bekir, Yobo, Ziegler, Mehmet Topuz, Cristian, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Sezer Öztürk ve Bienvenu 11'i ile başlarken, ev sahibi Sivasspor ise Borjan, Uğur, Navratil, Murat, Ziya, Kıvanç, Kadir, Erman, Grosicki, Pedriel Suarez ve Eneramo 11'i ile sahadaki yerini aldı.Eneramo'nun dokunuşuyla Sivasspor maça başlayan taraf oldu. Karşılaşmanın ilk 5 dakikası genelde orta saha mücadelesi ile geçilirken, her iki takımda gol pozisyonu üretmekte zorluk çekti. 5. dakikadan itibaren oyunu rakip sahaya yıkan Fenerbahçe, kalesinde ciddi bir kontra atakla karşı karşıya kaldı. Sivasspor, Grosicki ile yakaladığı bu ataktan sonuç alamadı. İlk 10 dakikada ev sahibi Sivasspor çok hızlı ve tempolu bir şekilde atağa çıktı.Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında denge vardı. Her iki takımda birbirine üstünlük sağlayamadı. Fenerbahçeli oyuncular 4 Eylül Stadı'nın kaygan zemininde ayakta durmakta zorlandı. Karşılaşmanın ilk oyuncu değişikliğini Fenerbahçe yaptı. 25. dakikada sakatlanan Ziegler'in yerine Aykut Kocaman, Miroslav Stoch'u oyuna aldı. Ziegler'in oyundan çıkmasının ardından Caner sol beke geçerken Stoch sol açık oynamaya başladı.28. dakikada Sivasspor gole yaklaşan taraf oldu. Erman ceza sahası yayı üzerinden yerden cılız bir vuruş yaptı. Pedriel bu topa ayak koyarak meşin yuvarlağı kaleye yönlendirmek istedi. Ama top az farkla direğin yanından dışarıya gitti.Fenerbahçe, rakip alana oyunu yıkmaya çalışsa da ilk 30 dakika bunu başaramadı. İlk yarı boyunca Fenerbahçe duran toplar dışında rakip yarı sahada çoğalmakta bir hayli zorlandı. Sivasspor ise Fenerbahçe'nin tam aksine 30. dakikadan itibaren kanatları kullanarak oyunu rakip sahaya yıkmayı başardı.32. dakikdan Sivasspor bir kez daha gole yaklaşan taraf oldu. Grosicki'nin sol kanattan yaptığı ortada arka direkte Pedirel kafayı vurdu. Bekir topu son anda çizgiden çıkarttı.Sivasspor aradığı golü 37. dakikada Eneramo'nun ayağından buldu. Sivasspor sağ kanattan geldi. Uğur'un pasında ceza sahasının hemen dışında Pedriel topla buluştu ve ceza sahası içindeki Eneramo'yu gördü. Fenerbahçe savunmasının ofsayt beklentileri içerisinde çok dar açıdan vuruşunu yaptı Eneramo. Volkan'ın bacak arasından geçen top ağlara gitti: 1-0.İlk yarının ilerleyen dakikalarında iki takımda başka gol bulamazken. Sivasspor, devreyi Fenerbahçe karşısında 1-0 önde tamamladı.Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe organize olmakta çok zorluk çekti. Alex'in yokluğu Fenerbahçe'yi fazlasıyla zorlarken, bir de Ziegler'in sakatlığı bütün dengeleri bozmuş oldu.İkinci yarı Fenerbahçeli oyuncuların vuruşuyla başladı. Fenerbahçe ikinci yarıya Sezer Öztürk'ün yerine Selçuk Şahin'i alarak başladı. Fenerbahçe'de Selçuk'un oyuna girmesinden sonra Cristian, Bienvenu'nun arkasında oynamaya başladı.Sivasspor ikinci yarıya hızlı başlayan taraf oldu. İkinci yarının ilk tehlikeli atağını gerçekleştiren Sivasspor, Pedriel'in sol kanattan yaptığı ortaya Eneramo kafayı vurdu ama top yandan auta gitti.Konuk ekip Fenerbahçe ikinci devrenin ilk 15 dakikası ilk yarıya oranla daha dağınık bir görüntü çizerken, Sivasspor ilk yarıda olduğu gibi daha istekli ve arzuluydu.72. dakikada Sivasspor farkı Grosicki'nin attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Eneramo Grosicki'den aldığı topu harika bir pasla tekrar ceza sahasına koşu yapan Grosicki ile buluşturdu. Dar açıda topla buluşan Grosicki ilk gole benzer bir pozisyonda topu ağlara gönderdi:2-0.2. golün yedikten sonra Aykut Kocaman son oyuncu değişikliği hakkını kullandı. Cristian Baroni'nin yerine Semih Şentürk oyuna dahil oldu.Fenerbahçe 80. dakikaya organize olmakta ve topu rakip yarı alanda tutmakta çok büyük sıkıntılar yaşıdı. Son dakikalarda ataklarını arttıran Fenerbahçe aradığı golü bir türlü bulamadı.Karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol olmazken. Sivasspor, Eneramo ve Grosicki'nin attığı gollerle Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.Bu sonuçla Sivasspor puanını 14'e yükseltirken, lider Fenerbahçe 21 puanda kaldı.