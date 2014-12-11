Fenerbahçe Üniversitesi'ne YÖK'ten yeşil ışık

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın önceki gün Ankara’ya yaptığı ziyarette YÖK Başkanı Prof.Dr.Yekta Saraç ile görüştüğü ortaya çıktı.



Görüşmenin ana gündem maddesi Fenerbahçe Üniversitesi oldu. Daha önceki girişiminden sonuç alamayan Aziz Yıldırım'ın, YÖK’ten yeşil ışık aldığı belirtildi.



Üniversite’nin İstanbul ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulacağı söyleniyor.

www.ankarareview.com'un haberine göre, Aziz Yıldırım ile YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın görüşmesinin sonuçları Fenerbahçe Basın Sözcüsü Mahmut Uslu tarafından kamuoyuna açıklandı.



Uslu, Fenerbahçe TV'ye yaptığı açıklamada, "YÖK Başkanı Prof. Dr Yekta Saraç’a bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Çok olumlu bir görüşme geçti. Şu anda Fenerbahçelilere o müjdeyi verebiliriz. Eksik olan evrakların tamamlanması için bütün gerekli yazıları aldık. Eksikleri tamamlayarak bir an evvel üniversite kuruluşunu da yapacağız.” ifadelerini kullandı.