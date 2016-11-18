Fenerbahçe Üniversitesi nerede kurulacak, kaç fakülteyle eğitim verecek?

Silivri Belediyesi, TBMM Genel Kurulu'nda açılması kabul edilen Fenerbahçe Üniversitesi'nin Silivri'de açılacağı bildirildi. Belediye'den yapılan açıklamada "Mecliste oy birliği ile Selimpaşa’da bulunan belediye ek hizmet binaları ile 3 tarihi konak, Fenerbahçe Üniversitesi Vakfı’na 30 yıllığına tahsis edildi" dendi. Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, tarihi konak ve ek binaların eski bir Rum Rahip Okulu'na ait olduğunu ileri sürdü.

Yalçın Bayer'in "FB Üniversitesi eski Rum Rahip Okulu'nda açılacak" başlığıyla yayımlanan (18 Kasım 2016) yazısı şöyle:

TBMM'den önceki gün kuruluşuna ilişkin yasası çıkan Fenerbahçe Kulübü'nün, Silivri Belediyesi'nce binaları 30 yıllığına tahsis edilen Selimpaşa'daki tarihi 'Rahibe Okulu'nda faaliyete geçeceği bildirildi.

Belediye Başkanı Özcan Işıklar, “Bize ‘Fenerbahçe Üniversitesi en az üç yıl önce kurulduysa bu Silivri’nin çabasıdır’ diyen Grup Başkanvekilimiz Akif Hamzaçebi’ye şükranlarımızı sunarım. Şimdi sıra Türkiye’de ilk kez kurulacak olan Tarım ve Yaşam Bilimleri Üniversitesi’nde... Haydi Silivri! Büyük hedefler büyük ilçenin insanlarına yakışıyor. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Üniversite Selimiye’de kurulacak. Silivri’nin mahallesi olan, eski Selimiye beldesindeki ek hizmet binaları ile

3 tarihi konak, Fenerbahçe Üniversitesi Vakfı’na 30 yıllığına tahsis edildi. 2538 m2’lik beş parselden oluşan yapılarda; spor, sağlık, mühendislik-mimarlık, iktisadi-idari bilimler ve iletişim fakülteleri ile sosyal bilimler, sağlık ve fen bilimleri enstitüleri yer alacak.

Rum asıllı Dr. Sarandi Arhiyeni’nin temellerini attığı eğitim kurumlarının uzun bir geçmişi var. ‘Arhiyeni Vakfı Okulları’ olarak bilinen yapı topluluğu, 1857-63 yılları arasında yapıldı. O dönem için kız ortaöğretim ve öğretmen eğitimi okulu olarak inşa edildi. Okullar bugünkü lise dengi olup rahibe, rahip, öğretmen, hemşire ve sağlık memuru yetiştirmekteydi. 1800’lü yıllarda tıp fakültesinin kuruluşu ve Galatasaray Lisesi’nin oluşumunu sağlayan Rum asıllı Selimpaşalı Dr. Sarandi Arhiyeni, Padişah Abdülmecid’in başhekimliğini de yapmıştı.