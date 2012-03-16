Fenerbahçe Üniversitesi için kazma vuruluyor

T24 - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 'En büyük hayallerimden biri' dediği Fenerbahçe Üniversitesi için nihai imar izni verildi.

Aziz Yıldırım'ın rüyası gerçekleşiyor. Kayışdağı'nda 50 dönümlük araziye Fenerbahçe Üniversitesi kuruluyor.

Sabah'ın haberine göre, spor kulübü, 1993 yılında Maliye Bakanlığı'ndan tahsisle kullanım hakkı alınan 50 dönümlük arazinin 20 yıllık süresinin dolmasına 1 yıl kala üniversite yapımı için gerekli nihai onayı aldı.

Ataşehir Kayışdağı'nda 50 dönüm arazi üzerinde yapılacak üniversite için 150 bin metrekare inşaat yapılacak. Özel Fenerbahçe Spor Kulübü Lisesi'nin yer aldığı arazinin yanındaki 80. yıl parkı da plan tadilatına eklenerek yeşil alan olarak ayrıldı. Özel öğretim alanı dışında kullanılamayacak arazide ticari faaliyet yapılamayacak.



Belediye kabul etti



Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 1993 yılında Maliye Bakanlığı'ndan tahsisle aldığı Ataşehir'deki 50 dönüm arazide üniversite ve lise kampüsü kurulmasına imkan sağlayacak nihai imar izni verildi.

2010 yılında 1/5000 ölçekli planlarda imar ön izni verilen üniversitenin uygulama imar planı da Ataşehir Belediyesi tarafından kabul edildi. Spor Kulübü üniversitenin inşası için nihai onayı almak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na başvurdu. Ataşehir ilçesi Kayışdağı 1845 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 ve 18 parseldeki 53 dönüm araziyle ilgili talep edilen imar değişikliğini görüşen komisyon, arazinin özel eğitim alanına alınarak üniversite yapılması talebini kabul etti.

Alanda, ilköğretim okulu, lise, spor akademisi ve üniversite yapılabilecek. Arazinin bulunduğu bölge eğimi göz önünde bulundurularak 2 bodrum katın emsale dahil edilmediği değişiklikle, inşaat alanından kazanılabilecek. Kat yüksekliğinin 5 katla sınırlandırıldığı arazi için ruhsat alınarak inşaata başlanabilecek.