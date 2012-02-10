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Spor

Fenerbahçe Universal, bir üst tura yükseldi İSTANBUL (A.A)

10 Şubat 2012 00:28

-Fenerbahçe Universal, bir üst tura yükseldi İSTANBUL (A.A)- 09.02.2012 - Voleybol Kadınlar Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off 1. tur rövanş maçında Fenerbahçe Universal, Çek Cumhuriyeti'nin Modranska Prostejov takımını 3-0 yendi.  Deplasmandaki karşılaşmada da rakibini 3-1 yenen sarı-lacivertli takım, play-off 2. turuna yükseldi. Fenerbahçe Universal, ikinci turda Azerbaycan'ın Rabita Bakü takımı ile karşılaşacak. Salon: Burhan Felek Hakemler: Gad Eizikovits xx (İsrail), Ignat Mitev xx (Bulgaristan) Fenerbahçe Universal: Naz xx, Logan Tom xxx, Fabiana xxx, Shashkova xx, Kim xxx, Eda xxx (Nihan xx, Yağmur x, Seda x) Modranska Prostejov: Smak x, Horka xx, Hroncekova xxx, Popovic xx, Velikiy xx, Monzom x (Chlumska x, Kulunova x, Soares x) Setler: 27-25, 25-19, 25-14 Süre: 71 dakika (27, 23, 21)

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