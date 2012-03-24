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Spor

Fenerbahçe Universal 3-1 Dinamo Kazan

Fenerbahçe Universal Kadın Voleybol Takımı, Rus temsilcisi Dinamo Kazan'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa yükseldi

24 Mart 2012 21:29

 

T24 - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Voleybol Kadınlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde Fenerbahçe Universal yarı final mücadelesinde Rus temsilcisi Dinamo Kazan'ı 3-1 mağlup etti.
 
CEV Avrupa Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde adını üst üste 3. kez dörtlü finale yazdırma başarısı gösteren Fenerbahçe Universal Kadın Voleybol Takımı, MC-Carnaghi Villa Cortese'yi 3-1 mağlup eden Fransız temsilcisi Cannes ile final maçına çıkacak. Final maçı yarın saat 17.00'de oynanacak.
 
Dinamo Kazan ile MC-Carnaghi Villa Cortese ise yarın saat 14.30'da üçüncülük maçına çıkacak.
 
Fenerbahçe Universal'in maç başladığı ilk 6 şöyle:  Naz, Shashkova, Kim, Tom Logan, Eda ve Nihan

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Dinamo KazanFenerbahçe Universal Kadın Voleybol Takımı

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