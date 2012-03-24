Fenerbahçe Universal 3-1 Dinamo Kazan

T24 - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Voleybol Kadınlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde Fenerbahçe Universal yarı final mücadelesinde Rus temsilcisi Dinamo Kazan'ı 3-1 mağlup etti.

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde adını üst üste 3. kez dörtlü finale yazdırma başarısı gösteren Fenerbahçe Universal Kadın Voleybol Takımı, MC-Carnaghi Villa Cortese'yi 3-1 mağlup eden Fransız temsilcisi Cannes ile final maçına çıkacak. Final maçı yarın saat 17.00'de oynanacak.

Dinamo Kazan ile MC-Carnaghi Villa Cortese ise yarın saat 14.30'da üçüncülük maçına çıkacak.

Fenerbahçe Universal'in maç başladığı ilk 6 şöyle: Naz, Shashkova, Kim, Tom Logan, Eda ve Nihan