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Spor

Fenerbahçe Universal: 3

01 Aralık 2011 00:39

-Fenerbahçe Universal: 3 - Dresdner: 0  İSTANBUL (A.A) - 30.11.2011 - Voleybol Kadınlar Avrupa Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe Universal, Almanya'nın Dresdner takımını 3-0 yendi. Salon: Burhan Felek Hakemler: Gianni Bartoloni xxx (İtalya), Nicolea Marın xxx ((Romanya) Fenerbahçe Universal: Eda xx, Naz xxx, Shashkova xxx, Fabian xx, Seda Tokatlıoğlu xxx, Kim Koung xxx (Merve xx, Nihan xx, Tom Logan x, Seda Eryüz xx,Yağmur x) Dresdner: Stoltenborg xx, Matthes xx, Karg xx, Pietersen xx, Thieme x, De Kruijf xx  (Tzscherlich xx, Schwabe x) Setler: 25-16, 25-19, 25-21 Süre: 72 dakika (23, 23, 26)

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