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Spor

Fenerbahçe, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına start verdi

İSTANBUL (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 17 Ocak Perşembe günü Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı

15 Ocak 2019 01:03

İSTANBUL (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 17 Ocak Perşembe günü Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 19.00\'da başladı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 8\'e 4 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman tam sahada gerçekleştirilen hücum-defans organizasyonlarıyla tamamlandı.
Sarı lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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