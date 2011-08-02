-FENERBAHÇE ÜLKERLİ UKİC, AMELİYAT OLACAK İSTANBUL (A.A) - 02.08.2011 - 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan Hırvatistan Milli Takımı'nın kampında sakatlanan Fenerbahçe Ülker'in oyuncusu Roko Ukic, ameliyat olacak. Fenerbahçe Ülker Şube Direktörü Nedim Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukic'in sakatlığını üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, ''Antrenmanda sakatlanan Ukic'in ayağında stres kırığı olmuş. Haftaya ameliyat olacak'' dedi. Ameliyatın ardından Hırvat oyuncunun, en az 1,5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.