-FENERBAHÇE ÜLKERLİ OYUNCULARIN ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI İSTANBUL (A.A) - 18.06.2011 - Beko Basketbol Liginde 2010-2011 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Fenerbahçe Ülkerli oyuncular, başarılarını doyasıya kutladı. Play-Off final serisi altıncı maçında ezeli rakibi Galatasaray Cafe Crown'u 91-88 yenip, seride durumu 4-2 yaparak şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertli oyuncular, gece saatlerinde ünlü eğlence merkezi Reina'da eğlendi. Şampiyonluk kutlaması basına kapalı gerçekleştirildi. Öte yandan, akşam saatlerinde Reina'nın mutfak bölümünde çıkan küçük çaplı yangının, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldüğü öğrenildi.