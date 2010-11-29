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Spor

FENERBAHÇE ÜLKERLİ OĞUZ SAVAŞ'IN MUTLU GÜNÜ İSTANBUL (A.A)

29 Kasım 2010 20:58

-FENERBAHÇE ÜLKERLİ OĞUZ SAVAŞ'IN MUTLU GÜNÜ İSTANBUL (A.A) - 29.11.2010 - Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı oyuncusu Oğuz Savaş, Melike Demirkaya ile evlendi.  Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gerçekleştirilen nikah töreninde sarı-lacivertli basketbolcunun nikah şahitliğini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım yaptı.  Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk'ün kıydığı nikahta Oğuz-Melike çiftini, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Semih Özsoy, Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şube Genel Koordinatörü Aydın Örs ile Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı Menajeri Damir Mrsic de yalnız bırakmadı.

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