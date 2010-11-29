-FENERBAHÇE ÜLKERLİ OĞUZ SAVAŞ'IN MUTLU GÜNÜ İSTANBUL (A.A) - 29.11.2010 - Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı oyuncusu Oğuz Savaş, Melike Demirkaya ile evlendi. Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gerçekleştirilen nikah töreninde sarı-lacivertli basketbolcunun nikah şahitliğini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım yaptı. Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk'ün kıydığı nikahta Oğuz-Melike çiftini, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Semih Özsoy, Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şube Genel Koordinatörü Aydın Örs ile Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı Menajeri Damir Mrsic de yalnız bırakmadı.