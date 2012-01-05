-Fenerbahçe Ülker'in yeni salonuyla ilgili planları bozuldu -Anadolu Efes ile yeni salonunda oynamayı planlayan sarı-lacivertli takım, aldığı 2 maçlık seyircisiz ceza nedeniyle hayal kırıklığına uğradı -Şube direktörü Karakaş: -''Dünyada ilk 20 arasına girecek salonu Anadolu Efes maçıyla açmayı planlıyorduk'' -''Ancak 2 maçlık seyircisiz ceza nedeniyle hazırlıklar boşa gitti'' -''Başka maçlarda da aynı olaylar oluyor, ama bu şekilde ceza verilmiyor'' -'' Raporlar standart gitmeyince, kurul böyle bir cezayı uygun bulmuş'' İSTANBUL (A.A) - 05.01.2012 - Beko Basketbol Ligi takımlarından Fenerbahçe Ülker'in yeni salonunu Anadolu Efes maçıyla hizmete sokma planları bozuldu. Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından Galatasaray Medical Park ile oynanan maçta yaşanan taraftar ve saha olayları nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alması sonrasında Anadolu Efes karşılaşmasını taraftarlarından yoksun oynayacak Fenerbahçe Ülker, bu önemli karşılaşmayla hizmete açmayı hedeflediği yeni salonu konusunda hayal kırıklığı yaşadı. Fenerbahçe Ülker Şube Direktörü Nedim Karakaş, dünyada ilk 20 arasına girecek Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena'yı Anadolu Efes maçıyla açmayı planladıklarını, ancak aldıkları 2 maç seyircisiz oynama cezasıyla bu planın bozulduğunu söyledi. Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1.5-2 aydır herkesin salonun hizmete hazır hale gelmesi için geceli gündüzlü çalıştığını ifade ederek, ''Çok yazık oldu. Fenerbahçe, dünyada ilk 20 arasına girecek bir salon yaptırdı. Anadolu Efes maçıyla da açmayı planlıyorduk. Geceli gündüzlü herkes emek verdi. Salon hazırlandı, temizliği yapıldı. Alınan cezayla yapılan çalışmalar boşa gitti. Çok güzel ve anlamlı bir açılış olacaktı. Türk sporseverlerin beklediği güzel bir organizasyonla salonumuz hizmete girecekti. Resmi açılış yapılmayacaktı, ama davet edilen misafirler vardı. Salonun güzelliğine uygun bir organizasyon olacaktı'' diye konuştu. Salonlarında yapacakları maçlar için hazırlanan biletlerin tamamının da satıldığını kaydeden Nedim Karakaş, ''Kombine biletler de satıldı. Şimdi bu maç için bilet alan taraftarlar ne yapacak. Aldığımız ceza sonrası sahamızdaki ilk seyircili resmi maç Avrupa Ligi'nde Emporio Armani maçı gözüküyor. Satılan biletler bu karşılaşmada geçerli olacak'' dedi. Şube direktörü Karakaş, Anadolu Efes karşılaşması için Caferağa Spor Salonu'nda oynamayı talep ettiklerini ve seyircinin olmadığı bir karşılaşmada salonu açmayı kesinlikle istemediklerini dile getirdi. -''Cezalarda standart yok''- Karakaş, Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun kulübe verdiği 2 maç seyircisiz oynama cezasını da eleştirdi. Başka maçlarda da aynı olayların yaşandığını, ancak aynı cezaların verilmediğini savunan Nedim Karakaş, şöyle konuştu: ''Bu cezayla ilgili olarak düşünecek fazla bir şey yok. Kurul üyelerinin ellerine giden raporlara göre verilen bir karar. Ama raporların dürüstçe tutulduğuna inanmıyorum. Beşiktaş-Fenerbahçe maçında da aynı olaylar olmuştu. Ama böyle bir ceza verilmedi. Diğer başka salonlarda da aynı olaylar yaşanıyor. Raporlarda abartılı ifadeler var. Salonda sigara içilmiş. Herkes içiyor. İçmeyen mi var? Beşiktaş maçında duman daha mı azdı. Raporlar standart gitmeyince kurul böyle bir cezayı uygun bulmuş.'' (ED-TAŞ-ZG)