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Spor

Fenerbahçe Ülker'in rakibi Bizkaia Bilbao İSTANBUL (A.A)

08 Kasım 2011 15:15

-Fenerbahçe Ülker'in rakibi Bizkaia Bilbao İSTANBUL (A.A) - 08.11.2011 - Fenerbahçe Ülker, THY Avrupa Ligi A Grubu'ndaki 4. maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Bizkaia Bilbao takımı ile karşılaşacak. Grubunda ilk iki maçında İspanya'nın Caja Laboral ekibi ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a mağlup olan sarı-lacivertli takım, 3. maçında Fransa'nın SLUC Nancy ekibini yenerek, ilk galibiyetini aldı. Bizkaia Bilbao ise ilk maçında Olympiakos'u yenerken, ikinci maçında SLUC Nancy'e, üçüncü maçında da İtalyan Bennet Cantu'ya mağlup oldu. Bizkaia Bilbao-Fenerbahçe Ülker arasında oynanacak karşılaşmada Bilbao Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak ve NTV Spor'dan yayınlanacak. Fenerbahçe Ülker Başantrenörü Neven Spahija, Bizkaia Bilbao ile zor bir maç yapacaklarını belirterek, ''Ulusal liglerinde son maçını kaybeden iki takım için de zor bir maç olacak. Onların sahasında daha öncesinden maç oynama tecrübem var. Ortam ve takımın gücüyle çok zor bir mücadele olacak. Takım olarak oyunumuzu da geliştiriyoruz. Son Avrupa Ligi maçımızın ilk yarısındaki savunma performansını gösterirsek kesinlikle kazanma şansımız olacak'' dedi. Fenerbahçe Ülker Takımı Kaptanı Ömer Onan ise ''Zor bir deplasman olacak ama orada alacağımız bir galibiyet, bizi kesinlikle daha yukarıya taşıyacaktır. O yüzden bu maç çok daha önemli. İyi savunma yapıp bu maçı kazanmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

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