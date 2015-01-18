Fenerbahçe Ülker'in ortalama seyirci sayısı futbolu solladı

Passolig uygulamasıyla birlikte Süper Lig’in seyirci sayısı yüzde 44 düştü. Futboldaki seyirci tribünden kaçarken basketbolda Fenerbahçe Ülker’in ortalama seyirci sayısının 10 bini aşması dikkat çekti.

Passolig uygulaması Süper Lig’in seyirci ortalamasını ciddi oranda düşürdü. Geçen yıl stadyumlara ortalama 13 bin 400 seyirci çeken Süper Lig takımları bu sezon adeta boş tribünlere oynadı. 2014-2015 sezonunda Süper Lig takımlarını ortalama 7 bin 500 seyirci izledi. Futbol maçlarına ilgi azalırken basketbol maçlarının seyirci sayısı artmaya başladı. Hürriyet’ten Ceyhun Kuburlu’nun haberine göre, Sadece F.Bahçe Ülker’i bu sezon ortalama 10 bin 413 taraftar izledi. Yani F.Bahçe’nin basket maçları ortalama futbol maçlarından daha fazla seyirci çekti.

Geçtiğimiz sezon kapalı gişe oynayan Fenerbahçe’nin futbol maçları ise ortalama 15 bin taraftara kadar geriledi.

Büyükler taraftar kaybetti

Spor üzerine internet uygulamaları geliştiren ve analizleriyle dikkat çeken Broadage’in yaptığı araştırmaya göre 2014-2015 sezonunun ilk yarısında ortalama seyirci sayısı yüzde 44 azaldı. Seyirci sayısında en büyük düşüş ise 4 büyük kulüpte yaşandı. 2013-14 sezonunu şampiyon kapatan Fenerbahçe bu sezon Şükrü Saracoğlu’nun yüzde 27’sini doldurabildi. Türk Telekom Arena’da ise doluluk oranı yüzde 29’da kaldı. Stadı en dolu takım ise Balıkesirspor oldu. Bal-Kes maçlarında stadyumun yüzde 46’sı doldu.

Avrupa’da ortalamalar 20 binin üzerinde

Araştırmaya göre Avrupa’da futbol seyircisi en düşük ülkelerden biri de Türkiye oldu. Süper Lig’de ortalama seyirci sayısı 7 bin 500’de kalırken, bu rakam Fransa’da 21 bini buldu. Avrupa’da en çok seyirci çeken lig ise Alman Bundesliga oldu. Almanya’da ortalama seyirci sayısı 43 bini aştı.

İkinci sırada ise İngiltere yer aldı. İngiltere Premier League’de maçları stadyumdan ortalama 35 bin seyirci izledi. 3’üncü sırada yer alan İspanya’da ise ortalama seyirci sayısı 26 bin 900’ü buldu.

Bu sezon internetten maç takibinde rekorun F.Bahçe-Trabzon maçında olduğunu söyleyen Broadage Operasyon Direktörü Yücel Erdem, “Eskiden F.Bahçe-Galatasaray birinciydi. Beşiktaş taraftarı da maçları internetten takip ediyor. Anadolu’da Bursa ve Eskişehir taraftarı öne çıkıyor” dedi.

İnternetten takip büyüyor

Yılda 100 binden fazla maç takip ettiklerini anlatan Broadage Genel Müdürü Erbuğ Ertuğrul, “Statlarda seyirci sayısı düşüyor. Ancak ilgi azalmıyor. Seyirci, internete döndü. İnternette canlı maç anlatımları rekor kırıyor. Bu da online spor pazarının büyümesine büyük katkı sağlıyor” diye konuştu.

Toplam 386 bin kişi

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nde, ilk yarıdaki karşılaşmalarda tribünlerde toplam 385 bin 959 taraftar yer aldı.