Fenerbahçe Ülker’in koçu savaş suçlusu mu?

T24- Hırvat basını, Fenerbahçe Ülker’in ünlü koçu Neven Spahija’nın savaş suçu işlediğini öne sürdü. Spahija ise yalanladı ve konu ile alakalı dava açacağını söyledi.





Hırvatistan’da yayımlanan Novi List gazetesinin bir haberi parkelere bomba gibi düştü. Fenerbahçe Ülker’in koçu Neven Spahija’nın savaş suçu işlediği gerekçesiyle ifadesinin alındığı öne sürüldü.







Kulin Askeri Hapishanesi’nde 1992-1993 yılları arasında tutuklu bulunan Sırplar’a işkence yapan güvenlik mensuplarından biri olduğu iddia edilen başarılı koç, yaptığı yazılı açıklamada haberin gerçek dışı olduğunu belirtirken, avukatlarının söz konusu gazete hakkında dava açtıklarını ifade etti. Spahija, işkence olaylarının yaşandığı 73. Tabur’da değil de 72. Tabur’da görev yaptığını ifade ediyor fakat görgü tanıklarının ifadeleri aksi yönde. Görgü tanıklarının bu ifadeleri ışığında savcılar, Spahija’ya karşı dava açmaya hazırlanıyor.

Aliağa Petkim fark yedi







Bu sezon Fenerbahçe Ülker’in başına geçen Neven Spahija, 2010 yılında Valencia ile ULEB Eurocup’ı kazanırken, Hırvat basketbolun yükselişteki koçlarından biri olarak gösteriliyor. Bu arada dün Fenerbahçe Ülker, konuk ettiği Aliağa Petkim’i 96-73’le farklı geçti. Diğer maçta ise Trabzonspor Medical Park, Tofaş’ı 84-81 yendi.





(Taraf Gazetesi'nin haberi)





