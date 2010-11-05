-FENERBAHÇE ÜLKER'DEN TARİHİ ZAFER ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - Basketbolda THY Avrupa Ligi (C) Grubu'ndaki üçüncü maçında Fenerbahçe Ülker, deplasmanda geçen yılın şampiyonu İspanya'nın Regal Barcelona takımını 69-61 yendi. İspanya'nın Barcelona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda yapılan maça, Fenerbahçe Ülker Ukiç, Ömer, Lavrinoviç, Vidmar ve Tomas, Regal Barcelona da Rubio, Navarro, Ndong, Lorbek ve Mickeal ilk 5'iyle çıktı. 4 bin 200'den fazla basketbolseverin izlediği karşılaşmanın ilk çeyreği 14-13, ilk yarı da 32-28 Fenerbahçe Ülker'in üstünlüğüyle sona erdi. Üçüncü çeyreği 45-44 geride tamamlayan sarı-lacivertliler, sahadan ise 69-61 galip ayrılmayı başardı. Sarı-lacivertlilerde öne çıkan isimler, 13 sayıyla Ukiç, 12 sayıyla Tomas oldu. Ömer, Mirsad ve Oğuz da 6'şar sayıyla galibiyete katkı sağladı. Ev sahibi takımda ise 17 sayı atan Mickeal, maçın en skorer ismi olurken, Navarro 12, Lakoviç de 11 sayı üretti. Fenerbahçe, 10 Kasım'daki dördüncü maçında İtalya'nın Montepaschi Siena takımını konuk edecek.