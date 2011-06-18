-FENERBAHÇE ÜLKER'DE ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ İSTANBUL (A.A) - 18.06.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde play-off final serisinde Galatasaray Cafe Crown'a 6 maçın ardından 4-2 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Ülker'de kazanılan başarının sevinci yaşanıyor. Fenerbahçe Ülker Şube Direktörü Nedim Karakaş, kulüp başkanı Aziz Yıldırım yönetiminde sağlanan imkanlarla başarıyı yakalamanın kolay olduğunu, hedeflerine ulaştıkları için mutluluk yaşadıklarını söyledi. Karakaş, yıllardır bütün sporseverlerin ve kamuoyunun Fenerbahçe-Galatasaray finalini beklediğini daha önce söylediğini hatırlatarak, ''Bu arzunun ne kadar haklı olduğu serideki mücadeleden ve ilgiden ortaya çıktı. Final maçlarının tamamı dolu tribünler önünde oynandı. Medyanın ilgisi üst seviyedeydi'' dedi. İki takımın da ortaya koyduğu mücadelenin her iki camianın ismine yakışır nitelikte olduğunu vurgulayan Nedim Karakaş, şöyle devam etti: ''Üst seviyede maçlar oynandı. Çok güzel mücadeleler oldu. Fenerbahçe Ülker'in daha derin kadroya sahip olduğu düşüncesini kabul etmiyorum. Tabii ki kadrosunda bulunan oyuncuların daha yetenekli olduğu konusunda şüphem yok. Kadro derinliği değil de oyuncuların daha üst seviyede olması ve yetenekli olması durumu var. Galatasaray Cafe Crown da kendisinden beklenmeyecek seviyeye çıktı. Turnuva boyunca müthiş mücadele verdi. Onları da tebrik ediyoruz. Rakip de şampiyonluğu istedi. Bu bakımdan iki takımın Türk sporundaki yerinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ispat edildi.'' -''SAĞLANAN İMKANLAR BAŞARI GETİRİYOR''- Sarı-lacivertli takımın idarecisi, başkan Aziz Yıldırım, yönetim kurulu ve sponsorların verdikleri destekle başarının gelmesinin zorunluluk olduğunu dile getirdi. Fenerbahçe'nin idari yapısında uzun yıllardır değişiklik olmadığına işaret eden Karakaş, ''Yönetimin bizlere koyduğu hedefler doğrultusunda yarattığı imkanlar sayesinde biz zaten başarılı olmak zorundayız. Fenerbahçe'nin tüm branşlardaki hedefleri belli. Şampiyonluktan başka bir hedef koymuyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın yönetimlerinde hedef daima şampiyonluk. Biz de bu hedefe ulaştık. Bu nedenle mutluyuz'' dedi. Karakaş, sarı-lacivertli takımların bu sezon birçok branşta elde ettiği şampiyonluğa vurgu yapılan ''Beşi bir yerde'' ifadesini hatırlatarak, ''(Beşi bir yerde) deniliyor. Evet ana branşların tümünde şampiyon olduk. Basketbolda hem erkeklerde, hem bayanlarda kupaları müzemize götürdük. Ama bir de işin diğer boyutu var. Fenerbahçe mücadele ettiği tüm branşlarda zirveye oynuyor. Zaten bizim kadar geniş alanda faaliyet gösteren kulüp yoktur. Tüm branşlarda zirveye oynayan takımız'' diye konuştu. -''OYUNCULAR ÇAKIL TAŞINA GELMİYOR''- Nedim Karakaş, kulübün imkanları sayesinde yerli ve yabancı birçok kaliteli oyuncunun geldiğini söyledi. Basketbol takımında yer alan oyuncuların kalitesine dikkati çeken Karakaş, ''Oyuncularımızın kalitesinden bahsediliyor. Bu sporcular çakıl taşına gelmiyor. Bu imkanlar yaratılmasa yerlisi, yabancısı, eldeki imkanlar sunulması bu işler kolay olur mu? Dereağzı'ndaki tesisler birçok kulüpte yok. Bu tesislerin Avrupa'da sayılı kulüplerde olduğunu zannetmiyorum. Bütün branşlarda imkanların sağlanmasıyla başarının gelmesi söz konusu. Yapılan çalışmalar sonucunda başarı geliyor'' ifadesini kullandı. Karakaş, serinin son maçında elde edilen galibiyetin ardından şampiyonluk seremonisi öncesinde Galatasaraylı taraftarların tepkilerine de değinerek, sarı-kırmızılıların bu davranışının camialarına yakışmadığını söyledi.