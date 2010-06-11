T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe Ülker'de Hırvat Spahija dönemi

F.Bahçe Ülker, Tanjeviç'in sağlık nedenleriyle ayrılması sonrası 48 yaşındaki Hırvat antrenör Neven Spahija ile anlaştı.

11 Haziran 2010 03:00

T24 - Beko Basketbol Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe Ülker, antrenör Bogdan Tanjeviç'in sağlık nedenleriyle ayrılmasının ardından 48 yaşındaki Hırvat antrenör Neven Spahija ile anlaştı.


  


Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, ''Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımımızın yeni antrenörü Neven Spahija ile anlaşma sağlandı. Hırvat antrenörümüzün imza töreni ise ilerleyen günlerde kamuoyuna duyurulacaktır'' denildi.


Son olarak İspanya'nın Valencia Basket ve Tau Ceramica takımlarını çalıştıran Spahija, Hırvatistan'da KK Cibona, Slovenya'da Olimpija Ljubljana ve KK Krka Novo Mesto, Rusya'da Avtodor Saratov, İtalya'da Euro Roseto, Litvanya'da BC Lietuvos Rytas, İsrail'de Maccabi Tel Aviv, İspanya'da da Tau Baskonia takımlarında da görev yaptı.


Bu arada Fenrebahçe Kulübü, dün (10 Haziran 2010) basketbol şubesi genel koordinatörlüğü görevine getirilen Aydın Örs ile ilgili resmi açıklamayı da yaptı. Açıklamada, ''Türk basketbolunun duayen isimlerinden biri olan Aydın Örs kulübümüz basketbol şubesi genel koordinatörlüğü görevine getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz'' denildi.



Yoncalar Obradoviç'le nikah tazeledi



Euroleague şampiyonlarından ve Avrupa'nın en büyük kulüplerinden olan Panathinaikos'un efsane Sırp koçu Zeljko Obradovic, Yoncalar'la 2 yıllık sözleşme daha imzaladı.


Panathinaikos 31. lig şampiyonluğuna ulaştığı 9 Haziran günü kulübün sahipleri Paul ve Thannis Giannakopoulos, deneyimli koçun 2 yıl daha kulübün başında olacağını açıkladı.



Maccabi'de 2. Baltt dönemi



2008-2009 sezonununda Efes Pilsen'i de çalıştıran ABD'li koç David Baltt, İsrail'in basketbol ekolu Maccabi Electra ile 3 yıllık sözleşme imzaladı


Asistan koç olduğu dönemde Maccabi ile 2002 yılında Euroleague'de Final Four'a yükselen ve şampiyon olan David Blatt, bu kez koç olarak geldiği Maccabi'de neler yapacağı merakla bekleniyor.


Efes Pilsen dışında Rus, Yunan ve İtalyan ekipleri ile de çalışan David Blatt, 2007 Avrupa Basketbol şampiyonasında Rusya ile şampiyonluğa koşmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24