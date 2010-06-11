Fenerbahçe Ülker'de Hırvat Spahija dönemi

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Yoncalar Obradoviç'le nikah tazeledi

Maccabi'de 2. Baltt dönemi

Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, ''Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımımızın yeni antrenörü Neven Spahija ile anlaşma sağlandı. Hırvat antrenörümüzün imza töreni ise ilerleyen günlerde kamuoyuna duyurulacaktır'' denildi.Son olarak İspanya'nın Valencia Basket ve Tau Ceramica takımlarını çalıştıran Spahija, Hırvatistan'da KK Cibona, Slovenya'da Olimpija Ljubljana ve KK Krka Novo Mesto, Rusya'da Avtodor Saratov, İtalya'da Euro Roseto, Litvanya'da BC Lietuvos Rytas, İsrail'de Maccabi Tel Aviv, İspanya'da da Tau Baskonia takımlarında da görev yaptı.Bu arada Fenrebahçe Kulübü, dün (10 Haziran 2010) basketbol şubesi genel koordinatörlüğü görevine getirilen Aydın Örs ile ilgili resmi açıklamayı da yaptı. Açıklamada, ''Türk basketbolunun duayen isimlerinden biri olan Aydın Örs kulübümüz basketbol şubesi genel koordinatörlüğü görevine getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz'' denildi.Euroleague şampiyonlarından ve Avrupa'nın en büyük kulüplerinden olan Panathinaikos'un efsane Sırp koçu Zeljko Obradovic, Yoncalar'la 2 yıllık sözleşme daha imzaladı.Panathinaikos 31. lig şampiyonluğuna ulaştığı 9 Haziran günü kulübün sahipleri Paul ve Thannis Giannakopoulos, deneyimli koçun 2 yıl daha kulübün başında olacağını açıkladı.2008-2009 sezonununda Efes Pilsen'i de çalıştıran ABD'li koç David Baltt, İsrail'in basketbol ekolu Maccabi Electra ile 3 yıllık sözleşme imzaladıAsistan koç olduğu dönemde Maccabi ile 2002 yılında Euroleague'de Final Four'a yükselen ve şampiyon olan David Blatt, bu kez koç olarak geldiği Maccabi'de neler yapacağı merakla bekleniyor.Efes Pilsen dışında Rus, Yunan ve İtalyan ekipleri ile de çalışan David Blatt, 2007 Avrupa Basketbol şampiyonasında Rusya ile şampiyonluğa koşmuştu.