-Fenerbahçe Ülker: 88 - Tofaş: 65 ERZURUM (A.A) - 06.10.2011 - Erzurum'daki Spor Toto Türkiye Kupası Elemeleri B Grubu müsabakalarının ikinci gününde Fenerbahçe ile Tofaş karşılaştı. Maçı Fenerbahçe Ülker 88-65 kazandı. Cemal Gürsel Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya Fenerbahçe Ülker etkili başladı ve Ömer, Vidmar, Preldzic ve Jerrells'in bulduğu sayılarla 4. dakikayı 9-0'lık üstünlükle geçti. Sonraki dakikalarda da atak oyununu devam ettiren sarı-lacivertli ekip 7. dakikayı da 13-7'lik üstünlükle geride bıraktı. Bu arada Tofaş özellikle Ruzic'in bulduğu sayılarla maça tutunmaya çalıştı. İlk periyotun son dakikasına girilirken Fenerbahçe Ülker üstünlüğünü sürdürdü ve karşılaşmanın ilk periyotunu 21-17 önde tamamladı. Maçın ikinci periyoduna iki takım da tutuk başladı. Boş dönülen hücumların ardından Fenerbahçe 15. dakikayı 25-19'la geçti. İkinci periyottaki 5 dakikalık bölümde Tofaş Tomislav Ruzic'le sadece 2 sayı üretebildi. Karşılaşmanın 16. dakikası geride kaldığında ise Fenerbahçe Ülker Gist'in iki sayılık basketiyle skoru 32-19'a getirdi ve farkı 13 sayıya kadar çıkardı. Atak oyununu devam ettiren Fenerbahçe Ülker Gist ve Ömer Onan'ın etkili oyunlarıyla soyunma odasına 41-28 önde gitti. İlk yarıda Fenerbahçe Ülker'de 9 sayı 2 ribauntla oynayan Gist ile 5 sayı, 5 ribaunt ve 1 asistle oynayan Emir Preldzic dikkat çekerken, Tofaş da ise Tomislav Ruzic 6 sayı 5 ribauntla öne çıkan isim oldu. Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan takım Fenerbahçe Ülker oldu. Sarı-lacivertliler Jerrells, Preldzic ve Gist'in iyi oyunuyla 27. dakikayı 59-33 gibi farklı bir skorla geride bıraktı. Üçüncü periyottaki üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe Ülker, periyotu da 67-41 önde bitirdi. Mücadelenin son periyotuna iki takım da tutuk başladı. Fenerbahçe Oğuz Savaş'ın serbest atışlarıyla sayılar bulurken, Tofaş da Can Özcan'ın 3 sayılık atışıyla 34. dakika 72-49'luk Fenerbahçe Ülker üstünlüğü ile geçildi. Fenerbahçe aradaki sayı farkını 20'nin üzerinde tutmayı sürdürdü. Sarı lacivertliler 37. dakikayı 82-59'luk skorla geçerken, aynı dakikada Fenerbahçe Ülker'den Gaspar Vidmar 5 faulle oyun dışı kaldı. Fenerbahçe Ülker üstün oyununu devam ettirerek maçı 88-65 kazanırken, Fenerbahçe'den James Gist de maçın yıldızı seçildi. Salon: Cemal Gürsel Hakemler: Emin Moğulkoç xxx, Fatih Arslanoğlu xxx, Osman Sinan İşgüder xxx Fenerbahçe Ülker: Ukic xxx 12, Jerrells xxx 8, Ömer xxx 7, Vidmar xxx 11, Kaya xx 8, Gist xxx 11, Oğuz xxx 11, Bogdanovic xxx 13, Preldzic xxx 7 Tofaş: Steele x 6, Nichols x 3, Uğur x 2, Samet 5 x, Can Altıntığ xx 7, İnanç x 4, Ruzic xxx 13, Can Özcan xxx 11, Zuza x 8, Buckman x 4, Kenan x 2 1. Periyot: 21-17 Devre: 41-28 3. Periyot: 67-41