-Fenerbahçe Ülker yeni salonuyla gurur duyuyor İSTANBUL (A.A) - 26.01.2012 - THY Avrupa Ligi Top 16 turu G Grubu ikinci maçında İtalya'nın EA7 Emporio Armani takımını 65-63 yendiği karşılaşmada, yeni salonu Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena'nın açılışını yapan Fenerbahçe Ülker, salonuyla gurur duyuyor. AA muhabirinin sorularını cevaplayan Fenerbahçe Ülker Şube Direktörü Nedim Karakaş, sarı-lacivertli takımın ''mabedi'' olacak yeni salonun açılışında bulunarak, 'Biz de oradaydık' deme şansını yakaladıkları için çok mutlu olduğunu belirterek, ''Fenerbahçe olarak yeni salonumuzla gurur duyduk. Fenerbahçemizin ve Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'ın, Türk sporuna kazandırdığı eşsiz spor tesislerinden bir tanesi de burası oldu. Sayın başkanımıza, Sayın Murat Ülker'e, Ülker Grubu'na ve burada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Türk sporuna muazzam bir eser kazandırdılar. Sadece Fenerbahçelilerin değil, tüm Türk sporseverlerin gurur duyacağı bir salon'' şeklinde konuştu. Karakaş, açılışta bulunan Avrupa Ligi Başkanı Jordi Bertomeu'nun da salonu çok beğendiğini anlatarak, şöyle devam etti: ''Avrupa'da 2-3 tane sayılı salon vardır. Bertomeu dün 'Bu salon hepsinden güzel. Çok güzel olmuş' dedi. Gerçekten salonumuz Avrupa'da ilk 3 içerisindedir, belki birincisidir. Dünyada da sayılı salonlardan bir tanesi. Dün akşam herkes skorbordun Avrupa'nın en büyük skorbordu olduğunu söyledi. Aynı özelliklere sahip Avrupa'da skorbord yok. Salondaki diğer her şey de dört dörtlük. İlk maçımızda taraftarlarımız da salonu doldurdu.'' Nedim Karakaş, yeni salonlarındaki ilk maçta oyuncularının üzerinde psikolojik baskı olduğunu kaydederek, ''Oyuncularımızda 'salondaki ilk maçımızda ya kaybedersek' düşüncesinin psikolojik baskısı vardı. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık'' dedi. İtalyan ekibi karşısında önemli bir galibiyet elde ettiklerini vurgulayan Karakaş, ''Rakibimiz dünkü maçı 'hedef maçı' olarak görüyordu. O yüzden var güçleriyle mücadele ettiler. Kadrosunda çok iyi oyuncular var. Çok zor bir maçı başarılı bir şekilde tamamlayarak, galip geldik'' ifadelerini kullandı.