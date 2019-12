-FENERBAHÇE ÜLKER YARI FİNALDE ANTALYA (A.A) - 14.05.2011 - Beko Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisinde Fenerbahçe Ülker, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyespor'u 90-79 yendi. Seride durumu 3-0 yapan sarı-lacivertli takım, yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın ilk 4 dakikası her iki takımın karşılıklı basketleriyle geçti (6-6). Daha sonra Fenerbahçe Ülker, iki uzun oyuncusu Lavrinovic ve Kaya'nın basketleriyle öne geçmeyi başardı (16-10). Ancak Antalya ekibi Christopher ve Henderson ile farkı kapatarak skoru eşitledi ve ilk periyot 20-20 berabere tamamlandı. İkinci periyotta her iki takım da hücumda sayı bulmakta güçlük çekmedi. Fenerbahçe Ülker, Ömer, Oğuz ve Preldzic'in basketleriyle maçta tekrar üstünlük sağlarken, ev sahibi takım Prince, Muratcan ve Christopher ile karşılık vermeye çalıştı. Fenerbahçe Ülker, ilk yarıyı 50-39 önde kapattı. Üçüncü periyotta Fenerbahçe Ülker, hücum ribauntlarında etkili oldu, ancak sayı bulmakta güçlük çekti. Antalya ekibi ise yabancı oyuncuları Christopher, Prince ve Henderson ile sayılar bularak ilk 4 dakikada farkı bir sayıya kadar indird: (51-52) Daha sonra Jasikevicius, Ömer ve Preldzic'in basketleriyle toparlanan Fenerbahçe Ülker, farkı tekrar açarak son periyota 62-55 önde girdi. Son periyotta Fenerbahçe Ülker, maçın bitimine beş dakika kala Oğuz, Preldzic ve Jasikevicius'un basketleriyle oyunun kontrolünü eline geçirdi: (72-63). Antalya ekibi Prince, Polat ve Henderson ile rakibine karşılık vermeye çalışsa da Fenerbahçe Ülker mücadeleyi 90-79 kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe Ülker, seride durumu 3-0 yaptı ve yarı finale yükseldi. Salon: Atatürk Hakemler: Rüştü Nuran xx, Yener Yılmaz xx, Turgut Işık xx Antalya Büyükşehir Belediyespor: Muratcan xx 10, Prince xxx 21, Christopher xxx 18, Henderson xxx 21, Polat xx 9, Gökper x, Erdinç x Fenerbahçe Ülker: Ukic xx 8, Ömer xxx 12, Lavrinovic xx 3, Kaya xx 8, Tomas xx 4, Jasikevicius xxx 19, Oğuz xxx 18, May xx 4, Preldzic xxx 14 1. periyot: 20-20 Devre: 39-50 (Fenerbahçe Ülker) 3. periyot: 55-62 (Fenerbahçe Ülker) 5 faulle çıkanlar: 39.30 Jasikevicius (Fenerbahçe Ülker)