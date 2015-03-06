Fenerbahçe Ülker tam yol ilerliyor: 92-79

Euroleague Top 16 F Grubu'nda Fenerbahçe Ülker, Rus temsilcisi Nizhny Novgorod'u 92-79 yenerek, galibiyet sayısını yediye çıkarttı.

Eurosport.com'un haberine göre, maça hücumda tutuk başlayan Fenerbahçe Ülker, buna karşın Nizhny'ye de kolay sayı bulma fırsatı tanımadı. Bjelica'nın devreye girmesiyle üst üste sayılar bulan sarı lacivertliler skorda üstünlüğü ele geçirdi. İlk çeyrek 18-17 Fenerbahçe Ülker üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyreğe fırtına gibi giren Fenerbahçe Ülker, Hickman'ın yay gerisinden bulduğu üç isabetle farkı bir anda açtı. Vesely'nin basketiyle bir ara fark 20 sayıya kadar çıktı: 40-20. Çeyreğin ilk altı dakikasında yalnızca 3 sayı üretebilen Nizhny, soyunma odasına 50-34 geride girdi.

Fenerbahçe Ülker üçüncü çeyreğin ilk bölümünde farkı korusa da, son bölümde üst üste 10 sayı bulan Thompkins farkı tek başına eritti ve skoru 60-55'e getirdi. Son 10 dakikaya 62-55 sarı lacivertlilerin üstünlüğüyle girildi.

Üçüncü periyodu yalnızca 12 sayıyla kapayan Fenerbahçe Ülker, son çeyreğin başlamasıyla birlikte uykudan uyandı. Vesely'nin harika bloğu ve Bjelica'nın hızlı hücumda yaptığı smaçla tribünleri de ateşleyen Fenerbahçe Ülker, farkı tekrar çift hanelere taşıdı. Nizhny Kuksiks ve Antonov'un üç sayılık basketleriyle oyuna tutunmaya çalışsa da, sarı lacivertliler geri dönüşe izin vermedi.

Koç Zeljko Obradovic Nizhny karşısında 12 oyuncusuna da süre verirken, tüm oyuncular skora katkı yapmayı başardı. Sarı lacivertlilerde Bjelica 16 sayı 7 ribaund, Hickman ve Vesely ise 13'er sayıyla mücadele etti. Konuk ekipte Trey Thompkins'in 22 sayı 11 ribaundluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Üst üste altıncı galibiyetini alan Fenerbahçe Ülker galibiyet sayısını yediye çıkarırken, Nizhny iki galibiyette kaldı.