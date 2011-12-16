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Spor

Fenerbahçe Ülker şansını son maça bıraktı İSTANBUL (A.A)

16 Aralık 2011 00:28

-Fenerbahçe Ülker şansını son maça bıraktı İSTANBUL (A.A) - 15.12.2011 - Fenerbahçe Ülker, THY Avrupa Ligi A Grubu'ndaki 9. hafta maçında İspanya temsilcisi Gescrap Bizkaia Bilbao Basket'e 80-70 yenilerek Top 16 şansını son maça bıraktı. Karşılıklı sayılarla başlayan maçta 2. dakika 4-4 eşitlikle geçildi. Üst üste hücumlardan boş dönen Fenerbahçe Ülker karşısında Fischer ile pota altından sayılar bulan konuk ekip, 7. dakikada 9 sayılık (6-15) farka ulaştı. Fenerbahçe Ülker, Gist ve Preldzic'in üç sayılık basketleriyle farkı 3 sayıya (12-15) çekerken, dış şutlardan basket bulmayı sürdüren Gescrap Bizkaia Bilbao Basket, periyotun sonunda farkı 11 sayıya (14-25) çıkardı. İkinci periyotta İspanya ekibi, farkın kapanmasına izin vermedi. 15. dakika 33-23 konuk ekip lehine geçilirken, Fenerbahçe Ülker, Ukic'in 8. dakikadaki basketiyle farkı 6 sayıya kadar (33-39) çekmeyi başarmasına rağmen, Fisher ve Blums'un sayılarına engel olamayınca devre 44-33 konuk ekip lehine tamamlandı.  İkinci yarıya 10-1'lik seriyle başlayan konuk ekip, 22. dakikada 20 sayılık (34-54) farka ulaştı. Fenerbahçe Ülker, Preldzic ve Bogdanovic'in sayılarıyla 17. dakikada farkı 13 sayıya (45-58) kadar düşürürken, yüksek yüzdeli oyununu sürdüren konuk ekip farkı yeniden açtı ve son periyota 67-50 önde girdi.  Son periyota da iyi başlayan konuk ekip Vasileiadis'in 3 sayılık atışıyla 32. dakikada 22 sayılık (52-74) farka ulaştı. Fenerbahçe Ülker'in farkı kapatma çabaları sürerken, son dakikaya 78-67 konuk ekip üstünlüğüyle girildi. İspanyol ekip son dakikada da rahat bir oyun ortaya koyarak karşılaşmadan 80-70 galip ayrılmayı başardı. Fenerbahçe Ülker, bu mağlubiyetle gruptaki 4. yenilgisini aldı. Deplasmandaki ilk maçta rakibini 73-70 yenen Fenerbahçe Ülker, Top 16'ya çıkma şansını deplasmanda yapacağı son Bennet Cantu maçına bıraktı.  Salon: Sinan Erdem Hakemler: Sasa Pukl xx (Slovenya), Borys Ryzhyk xx (Ukrayna), Milija Vojinovic xx (Sırbistan) Fenerbahçe Ülker: Ukic xx 11, Ömer Onan x 6, Gist xx 11, Bogdanovic xx 11, Vidmar x, Curtis xx 9, Oğuz Savaş x 2, Tomas , 1, Preldzic xxx 19 Gescrap Bizkaia Bilbao Basket: Jackson xxx 11, Mumbru xxx 9, Banic xxx 10, Hervelle xx 4, D'or Fischer xxxx 16, Vasiliadis xx 3, Grimau xxx 13, Bulums xxx 9, Fisher x 2, Mavroeidis xx 3    1. Periyot: 14-25 Devre: 33-44 3. Periyot: 50-67

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