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FENERBAHÇE ÜLKER RÖVANŞI KAYBETTİ İSTANBUL (A.A)

10 Aralık 2010 01:02

-FENERBAHÇE ÜLKER RÖVANŞI KAYBETTİ İSTANBUL (A.A) - 09.12.2010 - Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi (C) Grubu 8. hafta maçında geçen yılın şampiyonu İspanya'nın Regal Barcelona takımına 75-69 yenildi. Karşılaşmaya kötü başlayan ve ilk 2.30 dakikada sadece 2 sayı atan Fenerbahçe Ülker karşısında Lorbek ile arka arkaya sayılar bulan Regal Barcelona, bu dakikayı 8-2 önde geçti. İlk periyotta savunmada ve hücumda organize olamayan sarı-lacivertliler, Lorbek'i durdurmakta zorluk çekti. Regal Barcelona, 6. dakika içinde Lorbek'in basketiyle farkı 10 sayıya (7-17) çıkardı ve ilk periyodu da 21-14 önde geçti. İkinci periyoda Lakovic ve Perovic'in sayılarıyla başlayan konuk ekip, 12. dakika içinde skoru 25-14 yaptı. İlk yarıda düşük şut yüzdesiyle oynayan Fenerbahçe Ülker karşısında, devrenin bitimine 1 dakika 2 saniye kala Ndong'un basketiyle farkı 14 sayıya kadar (40-26) çıkaran Regal Barcelona, ilk yarıyı da 40-28 önde kapadı. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Fenerbahçe Ülker, 2 dakikada Ukic ve Kinsey'in basketleriyle 22. dakikada farkı 5 sayıya (35-40) indirdi. Sarı-lacivertliler, periyodun bitimine 4 dakika 3 saniye kala Tomas'ın 3 sayılık basketiyle farkı 3 sayıya kadar (45-48) indirdi. Fenerbahçe Ülker'in öne geçmesine izin vermeyen Regal Barcelona, Ndong'un 29. dakika içinde attığı basketle farkı 7 sayıya (49-56) çıkardı ve son periyoda da 56-51 önde girdi. Son periyotta Fenerbahçe Ülker, Tomas'ın arka arkaya bulduğu basketlerle 32. dakikada farkı 2 sayıya kadar (58-60) indirdi. Ancak İspanyol ekip, Rubio'nun basketleriyle bitime 5 dakika 6 saniye kala farkı 9 sayıya (60-69) çıkardı. Bu dakikadan sonra Kaya ile pota altında arka arkaya basketler bulan Fenerbahçe Ülker, 6-0'lık bir seri yakaladı ve maçın bitimine 3 dakika 6 saniye kala farkı 3 sayıya (66-69) indirdi. Regal Barcelona hücumda Grimau ile sayı bulurken, Kaya'nın basketiyle yanıt veren sarı-lacivertliler, son 2 dakika 23 saniyeye de 3 sayı (68-71) geride girdi. Fenerbahçe Ülker, arka arkaya iki hücumdan boş dönünce, Regal Barcelona Lakovic, Morris ve Rubio ile faul atışlarından bulduğu basketlerle karşılaşmadan 75-69 galip ayrıldı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Christos Christodoulou xx (Yunanistan), Paolo Taurino x (İtalya), Borys Ryzhyk xx (Ukrayna) Fenerbahçe Ülker: Ukic xxx 13, Ömer xx 6, Tomas xx 11, Kaya xxx 12, Lavrinovic xx 4, Kinsey xx 10, Mirsad xx 2, May x 4, Greer x 2, Oğuz xx 5, Preldzic x Regal Barcelona: Rubio xxx 10, Grimau xx 2, Ingles xx 4, Vazquez xxx 11, Lorbek xxx 11, Lakovic xxx 10, Morris xxx 9, Ndong xxx 14, Sada xx, Perovic x 2, Garcia x 2 1. Periyot: 14-21 Devre: 28-40 3. Periyot: 51-56

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