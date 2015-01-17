Fenerbahçe Ülker, Olympiacos'a evinde teslim oldu

Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da oynanan Euroleague Top 16 F Grubu mücadelesinde, ev sahibi ekip ilk çeyreği 22-16 önde kapattı. Ancak ikinci çeyrekte Fenerbahçe Ülker'i 14 sayıda tutup 27 sayı atan Olympiakos, soyunma odasına 43-36 önde girdi.

Fenerbahçe Ülker, son çeyreğe girilirken farkı dört sayıya indirdi: 52-56. Son çeyreğe etkili başlayıp öne geçen sarı lacivertliler, etkili savunmasının yardımıyla çeyreğin büyük bölümünü önde götürdü.

Fakat son dakikaya girilirken, Olympiakos skora denge getirdi. Spanoulis'in üç sayılık atışıyla da bitime 18 saniye kala 71-68 öne geçti.

Yunanistan temsilcisi, kalan bölümde serbest atışlardan bulduğu sayılarla salondan 74-68 galip ayrıldı.

Olympiakos böylece CSKA Moskova gibi üçte üç yaptı. Fenerbahçe Ülker ise üçüncü maçında ikinci kez kaybetti.

Fenerbahçe'de Goudelock 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Olympiakos'ta ise Lojeski 18, Spanoulis 16 sayı attı.