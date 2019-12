-FENERBAHÇE ÜLKER MAĞLUP OLDU SİENA (A.A) - 16.12.2010 - Basketbolda THY Avrupa Ligi (C) Grubu 9. hafta maçında Fenerbahçe Ülker, deplasmanda İtalya'nın Montepaschi Siena takımına 94-65 yenildi. Taraftar desteğini arkasına alan Montepaschi Siena takımı maça hızlı başlayan taraf oldu. Karşılaşmanın ilk 3 dakikasında İtalyan ekibi, hem dış atışlardan hem de 3 sayı çizgisinin içerisinden bulduğu sayılarla 12-2'lik seri yakaladı. Maça tutuk başlayan Fenerbahçe Ülker ise rakibinin farkı açmasına Kaya ve Darjus Lavrinovic'in pota altından kaydettiği sayılarla izin vermedi. Karşılıklı basketlerin geldiği ilk periyodun son dakikalarında hücumdaki etkisini yeniden arttıran Montepaschi Siena, guardı Mc Calebb'in etkili oyunuyla ilk periyodu 27-14 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci çeyreği, skor açısından ilk periyoda göre daha kısır geçti. Karşılaşmanın 13. dakikasında iki takım da hücumda sayı üretmekte güçlük çekti. İtalyan ekibi Hairston, Lavrinovic ve Kaukenas ile sayı bulurken, sarı-lacivertliler, bu basketlere Oğuz ve Tomas ikilisiyle cevap verdi: 35-18. İkinci çeyreğinin son dakikalarında savunma ribaundu almakta sıkıntı çeken Fenerbahçe Ülker, Montepaschi Siena'nın farkı açmasına yardımcı oldu. Sarı-lacivertliler, bu dakikalarda Sean May ile hücumda sayı üretmesine karşın Carraretto'nun son saniye üçlüğü ikinci periyodun sonucunu Montepaschi Siena lehine 49-30 sonuçlanmasını sağladı. İlk yarıdaki tutuk performansının aksine üçüncü periyoda hızlı başlayan Fenerbahçe Ülker, rakibi karşısında 6-0'lık seri yaptı ve farkı 13 sayıya indirdi: 49-36. Aldığı molayla sarı-lacivertlilerin serisini bozan İtalyan ekibinde, üst üste attığı üçlüklerle Moss farkın erimesine engel oldu. Bu dakikadan sonra savunmasını iyice sertleştiren Montepaschi Siena, hücumda da etkili oynayarak farkı 21 sayıya çıkardı: 64-43. Mücadelede 27. dakikaya girilirken, hücumda top kayıpları artan Fenerbahçe Ülker savunmada da oyundan düştü. Montepaschi Siena, Mc Calebb ve Stonerook ikilisiyle peşpeşe sayılar bularak farkı açtı: 72-49. Karşılaşmanın son çeyreği de karşılıklı basketlerle başlarken, evsahibi takım yaptığı 11-6'lık seriyle son beş dakikasına girilen mücadelede skoru 83-55'e getirdi. Fenerbahçe Ülker, son dakikalarda Lavrinovic ve Tomas'ın basketleriyle tutunmaya çalışsa da Montepaschi Siena'nın hızlı hücumlarına karşı koyamayarak, mücadeleyi 94-65 kaybetti. Bu arada, Fenerbahçe Ülker bu maçı kaybetmesine karşın grubundaki bir diğer mücadelede Lieutvus Rytas, Regal Barcelona'yı 88-87 mağlup edince, sarı-lacivertliler grup müsabakalarının bitimine bir hafta kala grubunu ikinci sırada tamamlamayı garantiledi. -MAÇTAN NOTLAR- -Eski takımı Montepaschi Siena'ya karşı mücadele eden Fenerbahçe Ülkerli Mirsad Türkcan, zaman zaman eski taraftarlarının protestosuna maruz kaldı. -Karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Ülker Grubu Başkanı Murat Ülker birlikte izledi. -Mücadeleyi az sayıda Fenerbahçeli taraftar da takip etti. -Müsabakanın oynandığı Palaestra Salonu'nun soğuk olması karşılaşmayı takip edenlerden tepki topladı. Salon: Palaestra Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya) xx, Zoran Sutulovic (Sırbistan) xx, Spiros Gkontas (Yunanistan) xx Montepaschi Siena: Moss xxx 15, Mc Calebb xxxx 22, Rakovic xx 9, Stonerook xxx 9, Hairston x 2, Kaukenas xxx 13, Ksistof Lavrinovic xx 10, Ress xx 2, Zsis x, Aradori x 4, Michelori x, Carraretto xx 8 Fenerbahçe Ülker: Ömer x 8, Tomas xx 11, Darjus Lavrinovic xx 11, Greer x, Kaya xx 6, Preldzic x 2, Mirsad x 4 , Oğuz xx 10 , Kinsey x 6, Erbil x, May x 5, Can x 2 1. Periyot: 27-14 Devre: 49-30 (Montepaschi Siena lehine) 3. Periyot: 72-49