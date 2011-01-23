-FENERBAHÇE ÜLKER LİDERLİĞİNİ KORUDU İSTANBUL (A.A) - 23.01.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Ülker, averajla önünde bulunduğu Banvit'i 83-70 yenerek, liderliğini sürdürdü. Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada 3. dakika 6-6 berabere geçilirken, sert savunmasıyla rakibini engelleyen Banvit, Bora ve Yiğitcan'ın basketleriyle 5. dakikada 11-6 öne geçti. Ancak konuk takım yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyince uzun oyuncularıyla pota altında etkili olan Fenerbahçe Ülker, 8. dakikada Jasikevicius'un serbest atıştan kazandırdığı sayılarla 16-15 üstünlüğü ele geçirdi. Jasikevicius, Tomas ve Kinsey ile skor üretmeye devam eden sarı-lacivertli takım, ilk periyodu 25-17 önde geçti. İkinci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe Ülker, baskılı mücadelesi sonunda Ömer, Preldzic ve Lavrinovic ile basketler bularak 16. dakikada farkı 13 sayıya (40-27) çıkardı. Banvit, Yiğitcan ve Şafak'ın dışardan kaydettiği basketlerle farkı kapatmaya çalışırken, Preldzic ve Ömer ile etkili olmaya devam eden sarı-lacivertli takım, ilk yarıyı 50-37 önde tamamladı. İkinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe Ülker, Kaya, Tomas ve Ömer'in kaydettiği basketlerle 25. dakikada farkı 19 sayıya (61-42) kadar çıkardı. Yiğitcan'ın basketiyle hareketlenen konuk takım, pota altında Golubovic ve Davis ile bulduğu 8-0'lık seri ile 27. dakikada farkı 11 sayıya (61-50) indirdi. Ancak tekrar oyunun kontrolünü eline alan sarı-lacivertli takım, organize hücumlarla sayı üreterek, son çeyreğe de 67-53 üstün girdi. Son periyoda da etkili mücadelesini sürdüren Fenerbahçe Ülker, Kinsey'in basketleriyle 35. dakikada 77-61 üstünlüğünü sürdürdü. Kalan sürede de kontrollü oynayarak yakaladığı farkı iyi kullanan sarı-lacivertli takım, karşılaşmayı 83-70 kazandı. Fenerbahçe Ülker, aldığı bu sonuçla ligde galibiyet serisini 4'e çıkarırken, Banvit'in de 7 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Serkan Emlek xx, Alper Özgök xx Fenerbahçe Ülker: Ukic xx 7, Ömer xxx 14, Tomas xx 6, Kaya xxx 8, Lavrinovic xxx 8, Kinsey xx 10, Oğuz xx 8, Jasikevicius xxx 10, Preldzic xxx 12, Mirsad x Banvit: Yiğitcan xxx 16, Graves x 4, Simmons x 3, Williams xx 12, Bora x 2, Mutlu x 5, Davis xx 8, İbrahim x, Golubovic xxx 15, Şafak x 5, İzzet x 1. Periyot: 25-17 Devre: 50-37 3. Periyot: 67-53