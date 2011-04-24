-FENERBAHÇE ÜLKER LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ İSTANBUL (A.A) - 24.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde lider Fenerbahçe Ülker, normal süresi 62-62 biten karşılaşmada, uzatma sonunda Efes Pilsen'i 72-70 yendi. Sarı-lacivertliler bu sonuçla normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi. Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da sayı üretmekte zorlanırken, 4. dakika 4-4 geçildi. 5. dakika içinde Lavrinovic'in basketiyle karşılaşmada ilk kez öne geçen (6-4) Fenerbahçe Ülker, bu periyotta Kerem Gönlüm ile skor üreten rakibi karşısında Ukic, Tomas, Oğuz ve May'in basketleriyle 1. periyodu 15-12 önde tamamladı. İkinci periyoda hızlı başlayan sarı-lacivertliler, Oğuz ve May'in basketiyle farkı 7 sayıya (19-12) çıkardı. Ancak bu dakikadan sonra Fenerbahçe Ülker, yaklaşık 5 dakika sayı üretemezken, Kerem Tunçeri, Vujcic ve Rakocevic'in basketleriyle 10-0'lık bir seri yakalayan Efes Pilsen, 15. dakikayı 22-19 önde geçti. Pota altından Oğuz ile yeniden basket bulmaya başlayan Fenerbahçe Ülker, Tomas'ın attığı 3 sayılık basketle ilk yarıyı 30-27 önde kapadı. Üçüncü periyodun başında Ukic'in basketleriyle farkı açan Fenerbahçe Ülker, savunma ribauntlarını almakta zorlanan rakibi karşısında periyodun bitimine 4 dakika 56 saniye kala May'in basketiyle 8 sayılık farka (39-31) ulaştı. Bu dakikadan sonra Kerem Gönlüm ile arka arkaya bulduğu sayılarla toparlanan ve 11-2'lik bir seri yakalayan Efes Pilsen, Rakocevic'in periyodun bitimine 2 dakika 23 saniye kala attığı 3 sayılık basketle (42-41) öne geçti ve son periyoda 44-43 önde girdi. Son periyotta büyük çekişme yaşanırken, Efes Pilsen Ender, Rakocevic ve Roberts'ın basketleriyle son 5 dakikaya 55-49 önde girdi. Fenerbahçe Ülker, Preldzic ve Ukic'in basketleriyle bitime 1 dakika 48 saniye kala farkı 1 sayıya (59-58) indirdi. Efes Pilsen hücumda top kaybı yapınca, sarı-lacivertliler hızlı hücumda Ukic'in attığı basketle son 1 dakika 30 saniyeye 60-59 öne geçti. Oğuz'un pota altında bomboş kaldığı pozisyonda bulduğu basketle bitime 46 saniye kala 62-59 öne geçen Fenerbahçe Ülker, Rakocevic'in 3 sayılık basketine engel olamayınca son 36 saniyeye 62-62 beraberlikle girildi. Bitime 5 saniye kala Kerem Gönlüm iki faul atışını da sayıya çeviremezken, Fenerbahçe Ülker hücumda sayı bulamadı ve karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarında da çekişme devam ederken, Fenerbahçe Ülker Preldzic'in basketiyle son 1 dakika 16 saniyeye 70-66 önde girdi. Bitime 7 saniye kala Kerem Tunçeri'nin 2 faul atışını sayıya çevirmesiyle farkı 1 sayıya (71-70) indiren Efes Pilsen'de oyuncular, Fenerbahçe Ülker hücumunda Tomas'a faul yaptı. Tomas, 3 saniye kala 1 faul atışını sayıya çevirirken, Efes Pilsen hücumda sayı üretemedi ve Fenerbahçe Ülker karşılaşmadan 72-70 galip ayrıldı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Engin Kennerman xx, Alper Özgök xx, Mehmet Serdar Ünal xx Efes Pilsen: Ender xx 4, Sinan x, Thornton xx 4, Ersin x, Kerem Gönlüm xxx 19, Rakocevic xxx 20, Roberts xx 7, Cenk xx 3, Kerem Tunçeri xx 6, Vujcic xx 7 Fenerbahçe Ülker: Ukic xxx 19, Ömer xx 5, Tomas xxx 11, Kaya xx, Lavrinovic xx 2, Oğuz xxx 17, May xx 8, Preldzic xxx 10 1. Periyot: 12-15 Devre: 27-30 3. Periyot: 44-43 Normal Süre: 62-62 5 Faulle Çıkanlar: 44.05 Ömer (Fenerbahçe Ülker), 44.57 Thornton (Efes Pilsen) -GALİBİYET SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI- Efes Pilsen'i mağlup eden Fenerbahçe Ülker, ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkardı. En son Beşiktaş Cola Turka'ya yenilen sarı-lacivertliler, 7 maçtır üst üste kazanıyor. Hafta içinde ezeli rakibi Galatasaray Cafe Crown'u mağlup eden Fenerbahçe Ülker, 4 günde iki önemli karşılaşmadan da galip ayrılmayı başardı. -SARICA İLK YENİLGİSİNİ ALDI- Hırvat antrenör Velimir Perasovic'in Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yenildikleri maçtan sonra istifasının ardından Efes Pilsen'in başantrenörlüğüne getirilen Ufuk Sarıca, takımın başında ilk yenilgisini aldı. Sarıca'nın başantrenörlüğünde çıktığı 5 maçta 5 galibiyet elde eden Efes Pilsen, 5 maç sonra ligde yenilgi aldı. -EFES PİLSEN'DEN HAKEMLERE TEPKİ- Efes Pilsenli oyuncular, teknik heyet ve taraftarlar, karşılaşmanın hakemlerine tepki gösterdi. Lacivert-beyazlılar, özellikle maçın sonlarında hakem kararlarına itiraz etti. -JASİKEVİCİUS FORMA GİYMEDİ- Fenerbahçe Ülker'de kadroda yer almayan Sarunas Jasikevicius'un belinden sakatlığı bulunduğu bildirildi. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Tarence Kinsey ve Can Maxim Mutaf da Efes Pilsen maçında forma giymedi. Efes Pilsen'de ise Bostjan Nachbar, yabancı kontenjanı nedeniyle oynayamadı. Bu arada, Efes Pilsen Kulübü'nün, hayata geçirdiği yeni sosyal sorumluluk projesi ''Doğu'dan Batı'ya Minik Yürekler Basketbol İle Buluşuyor'' kapsamında İstanbul'a gelen Diyarbakır Bağlar Belediyesi Spor Kulübü minik takımı oyuncuları da karşılaşmayı tribünden izledi.