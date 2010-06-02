Fenerbahçe Ülker kupayı kaldırdı

T24

FENERBAHÇE ÜLKER: 76 - EFES PİLSEN: 51SALON: İbdi İpekçiHAKEMLER: Mehmet Keseratar, Recep Ankaralı, Murat BiricikFENERBAHÇE ÜLKER: Ukic 15, Ömer Onan 5, Kinsey 11, Vidmar 8, Semih 13, Mirsad 16, Preldzic 1, Oğuz 2, Greer 2, Mrsic 3, Rasim, BerkayEFES PİLSEN: Ender, Sinan 4, Smith 15, Shumpert 6, Kasun 5, Rakocevic 5, Kaya 3, Ermal 3, Nachbar 8, Dusan Cantekin, Ali 21. PERİYOT: 32-10İLK YARI: 48-243. PERİYOT: 65-325 FAUL ALANLAR: Dk. 36.22 Semih, Dk. 39.22 Preldzic (Fenerbahçe Ülker)Beko Basketbol Ligi play-off final serisinin 6. maçında Efes Pilsen'i 76-51 yenen Fenerbahçe Ülker, durumu 4-2 yaparak 2009-2010 sezonunun şampiyonu oldu.Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Ülker, Ömer Onan ve Semih'in basketleriyle 2. dakikada 6-0 öne geçti. Kasun ve Shumpert ile oyunu dengelemeye çalışan Efes Pilsen'de, antrenör Ergin Ataman'ın, bir pozisyon sonucunda yaptığı yoğun itirazlar sonucu teknik faul almasından sonra iyi bir hava yakalayan Fenerbahçe Ülker, üst üste basketler buldu. Sarı-Lacivertli takım, yakaladığı 16-0'lık seriyle 9. dakikada farkı 19 sayıya (26-7) çıkardı. Evsahibi takım, oyun kurmakta zorlanan ve yaptığı hücumlarda da aceleci davranarak sonuç alamayan rakibi karşısında ilk periyodu 32-10 önde geçti.İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken, iki takım da daha düşük tempolu bir oyun sergiledi. Efes Pilsen'in, Kaya ve Smith ile bulduğu basketlere Semih ve Kinsey ile karşılık veren Fenerbahçe Ülker, 15. dakikada 38-16'lık skorla üstünlüğünü sürdürdü. Sert savunmasıyla rakibinin fazla skor bulmasını engelleyen Fenerbahçe Ülker, oyunun kontrolünü elinde tuttu. Sarı-lacivertli takım, yaptığı hücumları iyi değerlendiremeyen ve önemli anlarda kritik top kayıpları yapan rakibi karşısında ilk yarıyı 24 sayı farkla 48-24 önde tamamladı.İkinci yarıya da çok iyi başlayan Fenerbahçe Ülker, oyundan kopan Efes Pilsen karşısında pota altında Mirsad, Ukic ve Semih ile üst üste basketler bularak 25. dakikada farkı 33 sayıya (60-27) çıkardı. Bu periyotta sadece 8 sayı üretebilen rakibi karşısında üstün oyununu devam ettiren Fenerbahçe Ülker, son çeyreğe de 65-32 önde girdi.Son periyotta kontrollü bir mücadele sergileyen Fenerbahçe Ülker, genel olarak kötü bir mücadele sergileyen Efes Pilsen karşısında mücadeleden 76-51 galip ayrıldı.Bu sonuçla seride durumu 4-2 yapan sarı-lacivertli takım, Beko Basketbol Ligi'nde 2009-2010 sezonunun şampiyonu oldu.Fenerbahçe Ülker, istatistiklerde de rakibine büyük üstünlük sağladı. Ribauntlarda rakibine 36-25 üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, dış atışlarda da daha etkili göründü. Fenerbahçe Ülker kullandığı 18 atıştan 6'sını sayıya çevirirken, dıştan 26 şut kullanan Efes Pilsen, bunlardan sadece 5'ini potaya isabet ettirdi. Fenerbahçe Ülker kullandığı 21 serbest atıştan 14'ünde başarılı olurken, lacivert-beyazlı takım da 29 atıştan 14'ünü sayıya çevirdi. Efes Pilsen'de, Kaya kullandığı 8 atıştan birini sayıya çevirebildi.Bu arada, karşılaşmanın en skorer oyuncusu 16 sayıyla Fenerbahçe Ülker'den Mirsad olurken, Efes Pilsen'de sadece Smith çift haneli sayılara ulaşabildi.Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay, Başkan Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp yetkililer yanı sıra bir süredir geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gören coach Bogdan Tanjevic de izledi.