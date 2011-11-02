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Spor

Fenerbahçe Ülker, ilk galibiyet peşinde İSTANBUL (A.A) 

02 Kasım 2011 14:27

-Fenerbahçe Ülker, ilk galibiyet peşinde İSTANBUL (A.A) - 02.11.2011 - THY Avrupa Ligi A Grubu'nda yer alan ve grubunda yaptığı ilk 2 maçı yitiren Fenerbahçe Ülker, yarın konuk edeceği Fransa'nın SLUC Nancy takımını yenerek ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Grubunda ilk maçında kendi sahasında İspanya'nın Caja Laboral takımına 69-66 yenilen ve daha sonra deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 81-74 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, yarın Fransız rakibini yenerek hem ilk galibiyetini almayı, hem de grupta üst sıralara tırmanmayı istiyor. Henüz galibiyeti bulunmayan Fenerbahçe Ülker, puan cetvelinde ise son sırada bulunuyor. Fenerbahçe Ülker ile SLUC Nancy arasındaki karşılaşma Abdi İpekçi Spor Salonu'da saat 19.45'te oynanacak. Mücadele NTV Spor'dan naklen yayınlanacak.  Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli takımın başantrenörü Neven Spahija, kaybettikleri iki maçın ardından Fransız rakiplerini yenmeleri için en iyi oyunlarını oynamaları gerektiğini belirterek, ''İyi savunma yaparak taraftarımızın da desteği ile bu maçtan galip gelmek istiyoruz'' dedi. Takımın pota altı oyuncusu Oğuz Savaş ise bu maçı kazanmak zorunda olduklarını vurgulayarak, ''İlk iki maçımızı kaybetmemiz nedeniyle bu maç bizim için büyük önem taşıyor. Nancy iyi ve güçlü bir ekip. Ama bizimde kazanacak gücümüz var. Taraftarımızın desteği ile bunu başarmak istiyoruz'' diye konuştu. Bu arada, şu ana dek oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 yenilgi alan Fransız ekibi, 2. sırada bulunuyor.

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