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Spor

FENERBAHÇE ÜLKER İLE EFES PİLSEN'İN RAKİPLERİ ANKARA (A.A)

04 Ocak 2011 16:36

-FENERBAHÇE ÜLKER İLE EFES PİLSEN'İN RAKİPLERİ  ANKARA (A.A) - 04.01.2011 - Fenerbahçe Ülker ve Efes Pilsen erkek basketbol takımlarının, THY Avrupa Ligi 2. turunda karşılaşacakları rakipleri belli oldu. İspanya'nın Barcelona kentinde yapılan kura çekimine göre Fenerbahçe Ülker, H Grubu'nda Olympiacos (Yunanistan), Zalgiris Kaunas (Litvanya) ve Power Elec. Valencia (İspanya), Efes Pilsen ise G Grubu'nda Montepaschi Siena (İtalya), Real Madrid (İspanya) ve Partizan Belgrad (Sırbistan) ile ilk ikiye girme mücadelesi verecek.  Grup maçları 19 Ocak-3 Mart 2011 tarihleri arasında oynanacak ve ilk 2'ye giren takımlar 22 Mart-6 Nisan arasında yapılacak play-off çeyrek finallerinde karşılaşacak. Buradan çıkacak 4 takım ise 6-8 Mayıs'ta Barcelona'da yapılacak ''Final Four''da kozlarını paylaşacak. Kura çekimine göre gruplar şöyle oluştu: /* E Grubu -------- Panathinaikos (Yunanistan) Caja Laboral (İspanya) Unicaja (İspanya) Lietuvos Rytas (Litvanya) F Grubu  -------- Maccabi Tel Aviv (İsrail) Union Olimpija Ljubljana Regal FC Barcelona (İspanya) Lottomatica Roma (İtalya) G Grubu -------- Montepaschi Siena (İtalya) Real Madrid (İspanya) Efes Pilsen (Türkiye) Partizan Belgrad (Sırbistan) H Grubu -------- Olympiacos (Yunanistan) Fenerbahçe Ülker (Türkiye) Zalgiris Kaunas (Litvanya) Power Elec. Valencia (İspanya) */

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