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Spor

FENERBAHÇE ÜLKER İLE EFES PİLSEN ''TOP 16''DA İSTANBUL (A.A)

24 Aralık 2010 12:41

-FENERBAHÇE ÜLKER İLE EFES PİLSEN ''TOP 16''DA İSTANBUL (A.A) - 24.12.2010 - Basketbol THY Avrupa Ligi'nde grup maçları tamamlanırken, 2. tura (Top 16) yükselen takımlar da belli oldu. Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonunda Türk takımlarından Fenerbahçe Ülker (C) Grubu'nu 2., Efes Pilsen ise (D) Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak, 2. tura yükseldi. Gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan takımlardan (A) Grubu'nda Maccabi Electra (İsrail), Caja Laboral (İspanya), Zalgiris Kaunas (Litvanya), Partizan mt: (Sırbistan), (B) Grubu'nda Olympiakos (Yunanistan), Real Madrid ve Unicaja Malaga (İspanya), Lottomatica Roma (İtalya), (C) Grubu'nda Montepaschi Siena (İtalya), Fenerbahçe Ülker (Türkiye), Regal Barcelona (İspanya), Lietuvos Rytas (Litvanya), (D) Grubu'nda da Panathinaikos (Yunanistan), Union Olimpija (Slovenya), Efes Pilsen (Türkiye) ve Power Electronics Valencia (İspanya) 2. tura yükseldi. Gruplarını son 2 sırada tamamlayan Khimki (Rusya), Asseco Prokom (Polonya), Brose Baskets (Almanya), Spirou (Belçika), Cholet Basket (Fransa), Cibona Zagreb (Hırvatistan), Armani Jeans Milano (İtalya) ve CSKA Moskova (Rusya) ise bu sezon için Avrupa macerasını tamamladı.

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