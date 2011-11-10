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Spor

Fenerbahçe Ülker ikinci galibiyetini aldı ANKARA (A.A)

10 Kasım 2011 03:06

-Fenerbahçe Ülker ikinci galibiyetini aldı ANKARA (A.A) - 10.11.2011 - THY Avrupa Ligi (A) Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe Ülker, grubundaki 4. maçında İspanya'nın Bizkaia Bilbao Basket takımını 73-70 yenerek 2. galibiyetini elde etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Ülker, 7-3'lük seri yakalarken, çabuk toparlanan Bizkaia Bilbao Basket, 4. dakika içinde 12-9'luk skorla öne geçti. Bogdanovic ve Emir ile sayılar üreten sarı-lacivertliler, 8. dakika içinde 22-21 öne geçti ve ilk çeyreği 26-21 üstün bitirdi. Karşılıklı basketlerle başlayan 2. periyotta büyük bir çekişme yaşanırken, Fenerbahçe Ülker 15. dakikaya da 32-30 önde girdi. Bu dakikadan sonra Banvit ile etkili olan evsahibi ekip, yakaladığı seriyle farkı açmaya başladı. Hücumda sıkıntı yaşamaya başlayan sarı-lacivertliler, rakibinin sayılarına engel olamayınca Bizkaia Bilbao Basket devreyi 36-32 üstün tamamladı. 3. çeyreğe de hücumda iyi bir oyun sergileyerek başlayan ev sahibi takım, 24. dakikaya 42-39 önde girdi. Bogdanovic ile toparlanan Fenerbahçe Ülker, farkı eritirken Oğuz'un da skora katkısıyla farkı 2 sayıya kadar (49-47) indirdi. Fenerbahçe Ülker, Jerrels'ın serbest atışlarıyla 52-51 öne geçerken, çeyreğin son bölümünde hücumda etkisiz kalınca, ev sahibi ekip bulduğu sayılarla yeniden öne geçti ve son periyoda 58-53 üstün girdi.  Son periyodun ilk dakikalarında hücumda istediği sayıları bulamayan Türk temsilcisi, rakibinin farkı açmasına engel olamadı ve 34. dakika 65-59 İspanyol ekibi lehine geçildi. Son 3.5 dakikaya girilirken Ömer Onan'ın bulduğu basketle skoru 67-65'e getiren Fenerbahçe Ülker, rakibine oranla daha iyi organize oldu ve karşılaşmadan da 73-70 galip ayrıldı.

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