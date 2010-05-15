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Spor

Fenerbahçe Ülker Giricek'le yollarını ayırdı

Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı, Hırvat oyuncusu Gordon Giricek ile yollarını ayırdı.

15 Mayıs 2010 03:00

T24 - Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı, Hırvat oyuncusu Gordon Giricek ile yollarını ayırdı.


Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen sezon sarı-lacivertli ekibe katılan Giricek'in, kulüple ilişiğinin kesildiği belirtilerek, ''İki yıl önce sözleşme imzalanan Gordon Giricek'ten istenen verimin alınamaması sebebiyle bu karara varılmıştır'' denildi.


Bu sezon ligde 24 maçta forma giyen Giricek, ortalama 7.33 sayı, 2 ribaund, 1.6 asist, 0.1 blok ve 0.3 top çalma istatistikleriyle oynadı. Hırvat oyuncu geçen sezon ise 15 maçta 10.47 sayı, 3.1 ribaund, 2.5 asist, 0.2 blok ve 0.4 top çalma istatistikleriyle mücadele etmişti.


Fenerbahçe, Gordon Giricek'i iki sezon önce NBA'in Phoenix Suns takımından transfer edip 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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