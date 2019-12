-FENERBAHÇE ÜLKER GALİBİYET SAYISINI 6'YA ÇIKARDI İSTANBUL (A.A) - 01.12.2010 - THY Avrupa Ligi (C) Grubu 7. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Ülker, grupta galibiyeti bulunmayan Hırvatistan temsilcisi Cibona Zagreb'i 100-70 yendi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Ülker, dış şutlardan sayı arayan rakibi karşısında 4. dakikayı 17-8 önde geçti. İyi savunma yapan sarı-lacivertliler, Ömer Onan ve Kaya Peker'in skorer oyunuyla periyodun sonunda 17 sayılık (30-13) farka ulaştı. Fenerbahçe Ülker, üstünlüğünü ikinci periyotta da sürdürdü. Sarı-lacivertliler, çok sayıda hücumdan boş dönen Hırvatistan temsilcisi karşısında Ukic ile farkı artırdı. 16. dakika 43-21'lik skorla geçilirken, devre 49-29 Fenerbahçe Ülker lehine tamamlandı. Fenerbahçe Ülker Antrenörü Neven Spahija, devrenin sonuna kadar hafif sakatlığı bulunduğu belirtilen Tomas dışında tüm oyuncularına süre aldırdı. Sarı-lacivertliler üçüncü periyotta da skor avantajının verdiği rahatlıkla oyununu sürdürdü. 26. dakikayı 63-42 önde geçen sarı-lacivertliler, Kinsey'in sayılarıyla rakibinin farkı azaltmasına izin vermedi ve son periyoda 74-51 önde girdi. Sarı-lacivertliler son periyotta farkı kapama umudu kalmayan rakibi karşısında üstün oyununu sürdürdü. Bitime 33 saniye kala Oğuz'un üçlüğüyle 100'üncü sayıya ulaşan Fenerbahçe Ülker, karşılaşmayı 100-70 kazandı. Grupta bir mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Ülker, galibiyet sayısını 6'ya çıkardı. Sarı-lacivertli taraftarlar Sinan Erdem Salonu'nun büyük bölümünü doldurdu. Maçı 15 bin 168 biletli seyircinin izlediği açıklandı. Karşılaşma öncesinde, tribünlerde gezdirilen seyyar potaya basket atmayı başaran taraftarlara şapka hediye edildi. Özel olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek zihinsel engelli sporcular maç öncesinde iki takım oyuncularıyla fotoğraf çektirdi. Seyirciler de zihinsel engelli sporculara alkışlarıyla destek verdi. Maçı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçeli yöneticilerin yanı sıra Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Spor A.Ş Genel Müdürü Alpaslan Baki Ertekin, sarı-lacivertli ekibin prensip anlaşmasına vardığı ABD'li oyuncu Sean Gregory May de izledi. Kaya Peker'in ilk periyotta kaydettiği 9. sayıda, oyuncunun THY Avrupa Ligi kariyerindeki bininci sayıya ulaştığı duyuruldu. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Juan Carlos Arteaga xx (İspanya), Damir Javor xx (Slovenya), Josaph Bissang xx (Fransa) Fenerbahçe Ülker: Ukic xxx 17, Ömer xxx 13, Preldzic xxx 5, Kaya 11, Lavrinovic xxx 9, Mirsad xxx 13, Erbil xx, Greer xx 2, Oğuz xxx 8, Kinsey xxx 20, Can Maxim xx 2 Cibona Zagreb: Stipcevic x 3, Vrbanc x 2, Bogdanovic xx 23, Radosevic xx 15, Pasalic xx 12, Johnson x, Brnas x 6, Smajlagic x, Zubcic x 5, Vragovic x 4 1. Periyot: 30-13 Devre: 49-29 3. Periyot: 74-51