-FENERBAHÇE ÜLKER FİNALDE İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - Beko Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Ülker, Efes Pilsen'i 87-82 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve adını finale yazdırdı. Maça Marko Tomas'ın peş peşe attığı 2 adet üç sayılık basketle başlayan Fenerbahçe Ülker, 5. dakikada skoru 21-4'e getirdi. Yüksek şut yüzdesi tutturan sarı-lacivertli ekip karşısında toparlanan Efes Pilsen, periyodun sonunda farkı 1 sayıya kadar düşürdü: 26-27. İlk periyotta Fenerbahçe Ülker'de Tomas 4 üç sayılık denemesinin tamamını, Ömer Onan 3 üç sayılık denemesinin 2'sini sayıya çevirdi. İkinci periyoda Oğuz Savaş'ın skorer oyunuyla başlayan Fenerbahçe Ülker, savunmasında açıklar veren rakibi karşısında, 15. dakikayı 42-34 önde geçip, devreyi 53-43 önde kapadı. Marko Tomas ilk devre sonunda 20 sayıya ulaştı. Üçüncü periyotta Efes Pilsen'in farkı kapama çabalarına Ömer Onan, Preldzic ve Ukic'in sayılarıyla karşılık veren Fenerbahçe, son periyoda 72-60 önde girdi. Son periyotta farkı kapamak için büyük gayret sarf eden Efes Pilsen, Nachbar'ın üç sayılık atışıyla bitime 3 dakika kala skoru 78-81'e (Fenerbahçe Ülker lehine) getirirken, son dakikaya 85-82 Fenerbahçe Ülker'in üstünlüğüyle girildi. Efes Pilsen son dakikadaki hücum fırsatlarından yararlanamazken Ukic, bitime 4 saniye kala attığı basketle maçın skorunu belirledi: 82-87. Sarı-lacivertli takım, bu skorla seride durumu 3-0 yaparak finale yükseldi. Fenerbahçe Ülker, normal sezondaki her iki maçı da kazandığı için 1-0 önde başladığı play-off yarı final serisindeki ilk maçtan da 79-70'lik sonuçla galip ayrılarak, durumu 2-0'a getirmişti. Bu arada, maçın ilk yarısında sakatlanan Efes Pilsenli oyuncu Rakocevic karşılaşmaya devam edemedi. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Rüştü Nuran xx, Ersan Ergüler xx, Kaan Büyükçil xx Efes Pilsen: Kerem Tunçeri xx 9, Sinan Güler xx 11, Thornton xxx 6, Vujcic x 2, Kerem Gönlüm xxx 14, Cenk Akyol x 6, Rakocevic x 3, Roberts xx 13, Ender xx 4, Nachbar xx 14 Fenerbahçe Ülker: Ukic xxx 19, Ömer Onan xxx 17, Tomas xxxx 22, Kaya Peker xx, Oğuz Savaş xxx 14, Lavrinovic xxx 4, Jasikevicius xxx 4, May xx, Preldzic xx 7 1. Periyot: 26-27 Devre: 43-53 3. Periyot: 60-72